Что такое вибрационный насос: Эксперименты

Почему не стоит использовать вибрационные насосы в колодцах?

Вибрационный насос. Как он работает? Каковы его минусы? И как он может закупорить колодец?

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На эти вопросы наглядно ответит Алексей Иванченко - инженер-конструктор, руководитель Лаборатории физики Политехнического музея, изобретатель, постановщик шоу в жанре sciencetainment, ветеран телевидения.

Напомним, ранее блогеры показали, на что способно напряжение сети 220 Вольт.