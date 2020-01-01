Как вернуть дизлайки на YouTube: Инструкция

Количество дизлайков на YouTube восстанавливается с помощью расширения для браузера.

Решение скрыть количество дизлайков к видео - это, пожалуй, один из самых противоречивых шагов YouTube на сегодняшний день. Сама кнопка отображается, но цифры не показываются. Что делать, если вы хотели бы узнать, сколько человек поставили дизлайк?

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YouTube заявляет, что удаление было выполнено в интересах создателей, чтобы защитить их от преследований и скоординированных атак.

Тем не менее, программист-новатор попытался восстановить эту функцию на YouTube, создав для него расширение браузера. Он использует API YouTube для подсчета количества дизлайков. Единственная загвоздка в том, что API удалит свойство примерно 13 декабря, после чего расширение перестанет работать так, как оно работает сейчас.

Однако у разработчика есть еще одна хитрость в рукаве. Расширение начнет полагаться на собственную базу пользователей после того, как перестанет зависеть от API YouTube, используя их в качестве образца. Хотя это довольно новаторский подход, есть опасения, что некоторые неофициальные подсчеты будут искажены.

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Разработчик снова занимается этим. Одним из способов смягчения этого может быть сравнение отрицательных голосов пользователей расширения с кешем реальных отрицательных голосов и их учет. Конечно, для того, чтобы это было точным, должна быть большая база пользователей - то, что мы обязательно увидим. с течением времени.

Расширение Дмитрия Селиванова “Вернуть дизлайки на Youtube“ можно найти на его официальном сайте. На данный момент он доступен только для Chrome и Firefox, но разработчик сказал, что он скоро появится и для мобильных устройств. Обратите внимание, что в настоящее время он находится на стадии альфа-тестирования и поэтому может содержать ошибки.

Напомним, ранее сообщалось, что YouTube тестирует функцию перевода комментариев.