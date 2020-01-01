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Telegram запускает спонсорские сообщения

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Таким образом можно будет продвигать свои каналы.
Telegram запустил спонсорские сообщения
Telegram запустил спонсорские сообщения
freepik.com

Приложение Telegram получает новую функцию спонсируемых сообщений, которая позволит любому продвигать собственный канал или бота. Рекламные сообщения будут отображаться в общедоступных каналах с не менее чем тысячей подписчиков, и их длина будет ограничена 160 символами. Они будут основаны исключительно на теме публичных каналов, на которых они показаны.

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Telegram, как всегда, подчеркнул важность конфиденциальности, заявив, что никакие пользовательские данные не собираются и не анализируются для отображения рекламы, и каждый пользователь, просматривающий определенный канал в Telegram, видит одни и те же спонсируемые сообщения. Никакая реклама не будет отображаться в чатах, а спонсируемые сообщения не будут отображаться в вашем списке чатов, частных чатах или группах.

Telegram надеется, что этот инструмент поможет избавиться от необходимости размещать рекламу на каналах в форме обычных сообщений в пользу более удобных и менее хаотичных спонсируемых сообщений.

Однако стоит упомянуть, что функция спонсируемых сообщений все еще находится на стадии тестирования и, таким образом, доступна не всем.

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“После того, как они будут полностью запущены и позволят Telegram покрыть свои основные расходы (такие как оборудование и центры обработки данных, которые используются администраторами каналов для доставки своего контента сотням миллионов пользователей), мы планируем начать делиться доходами от рекламы с администраторами. каналов, на которых отображаются спонсируемые сообщения - потому что это честно“, - говорится в заявлении Telegram.

Служба обмена сообщениями сравнила себя с WhatsApp, подчеркнув, что последний делится пользовательскими данными с рекламодателями, хотя сами они не показывают рекламу. В WhatsApp отсутствует функция каналов, поэтому, если вы используете Telegram только для обмена сообщениями с другими пользователями, вы никогда не увидите рекламу.

Напомним, ранее сообщалось. что Telegram получил тихий и медленный режимы.

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Теги: Telegram
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