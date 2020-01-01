Telegram запускает спонсорские сообщения

Таким образом можно будет продвигать свои каналы.

Приложение Telegram получает новую функцию спонсируемых сообщений, которая позволит любому продвигать собственный канал или бота. Рекламные сообщения будут отображаться в общедоступных каналах с не менее чем тысячей подписчиков, и их длина будет ограничена 160 символами. Они будут основаны исключительно на теме публичных каналов, на которых они показаны.

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Telegram, как всегда, подчеркнул важность конфиденциальности, заявив, что никакие пользовательские данные не собираются и не анализируются для отображения рекламы, и каждый пользователь, просматривающий определенный канал в Telegram, видит одни и те же спонсируемые сообщения. Никакая реклама не будет отображаться в чатах, а спонсируемые сообщения не будут отображаться в вашем списке чатов, частных чатах или группах.

Telegram надеется, что этот инструмент поможет избавиться от необходимости размещать рекламу на каналах в форме обычных сообщений в пользу более удобных и менее хаотичных спонсируемых сообщений.

Однако стоит упомянуть, что функция спонсируемых сообщений все еще находится на стадии тестирования и, таким образом, доступна не всем.

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“После того, как они будут полностью запущены и позволят Telegram покрыть свои основные расходы (такие как оборудование и центры обработки данных, которые используются администраторами каналов для доставки своего контента сотням миллионов пользователей), мы планируем начать делиться доходами от рекламы с администраторами. каналов, на которых отображаются спонсируемые сообщения - потому что это честно“, - говорится в заявлении Telegram.

Служба обмена сообщениями сравнила себя с WhatsApp, подчеркнув, что последний делится пользовательскими данными с рекламодателями, хотя сами они не показывают рекламу. В WhatsApp отсутствует функция каналов, поэтому, если вы используете Telegram только для обмена сообщениями с другими пользователями, вы никогда не увидите рекламу.

Напомним, ранее сообщалось. что Telegram получил тихий и медленный режимы.