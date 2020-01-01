MediaTek будет делать чипы для компьютеров на Windows

Компания намерена начать производство для ПК.

Всего за пару недель до саммита Qualcomm Tech Summit компания MediaTek начала свой саммит руководителей в Калифорнии и намерена сделать серию объявлений на этом мероприятии в течение недели.

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MediaTek известна производством микросхем для смартфонов и в настоящее время считается лидером рынка, занимая около 40% рынка. Но теперь компания хочет производить чипы для ПК с Windows.

Компании планируют перейти с процессоров x86 на ARM, и очевидно, что MediaTek не хочет упускать эту возможность. Ожидается, что тайваньская компания выпустит свои чипы на базе ARM для компьютеров под управлением Windows через несколько лет.

Компания уже присутствует в компьютерной категории, так как предлагает чипы для Chromebook начального или низкого уровня. Но для того, чтобы утвердиться на рынке ПК с Windows, MediaTek придется определить, что компания может предложить.

Помимо этого, тайваньская компания также создает модемы 5G для ПК с процессорами Intel и в 2019 году заключила с компанией партнерские отношения.

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Хотя кажется, что MediaTek неизбежно начнет предлагать чипы для компьютеров под управлением Windows, но следует отметить, что разработка все еще находится на довольно ранней стадии, и мы ожидаем, что компания сделает какое-то объявление в связи с этим на текущем мероприятии Executive Summit.

Qualcomm уже объявила о своих планах по выпуску новых чипов для компьютеров в 2023 году, которые разработаны Nuvia, стартапом, основанным бывшими руководителями Apple, работающими над чипами A-серии, которые были приобретены Qualcomm. С помощью этих новых микросхем компания стремится конкурировать с наборами микросхем Apple M-серии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сети собирают деньги на "умные" часы для самых маленьких.