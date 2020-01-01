Как плавить металл в вакууме: Эксперименты

Собрать установку для плавки можно даже в домашних условиях.

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Блогер из Огненное ТВ решил провести интересный эксперимент по плавке металлов. Для этого он использовал особенность вакуума.

Чтобы собрать индукционный нагреватель и плавить все подряд вам потребуется:

Плата нагревателя, диодный мост 50А, шина латунная, медная трубка, трубогиб, автоматический выключатель 16А, автоматический выключатель 25А,электрощиток со съемной панелью 300х300х150мм и транзистор MOSFET IRFP 260M.

Напомним, ранее блогеры показали, на что способно напряжение сети 220 Вольт.