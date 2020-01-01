Ткань из NFC позволяет одежде разговаривать друг с другом

Оплачивать покупки и обмениваться информацией можно будет взмахом руки.

Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвине (UCI) разработали новую, высокотехнологичную форму ткани, которая позволит одежде “разговаривать“ друг с другом, а покупки можно будет совершать, просто махнув рукой. Это знаменует собой впечатляющий прогресс в области связи ближнего поля (NFC), расширяя диапазон технологии беспроводной передачи с сантиметров до метров.

Читай также: Приложение Дія получит поддержку NFC

“Если вы подносили свой смартфон или платежную карту к считывающему устройству, чтобы оплатить покупку, вы воспользовались технологиями передачи сигналов ближнего поля“, - объясняет соавтор Питер Ценг. “Наши ткани работают по тому же принципу, но мы значительно расширили ассортимент. Это означает, что вы потенциально можете держать свой телефон в кармане, и, просто соприкасаясь с другими тканями или считывающими устройствами, энергия и информация могут передаваться на ваше устройство и с него“.

В отличие от некоторых других типов интеллектуальной ткани, которые полагаются на постоянные проводные соединения, которые могут ограничивать их движение, решение команды UCI не требует использования батарей и основано на элементах, состоящих из протравленной фольги из меди и алюминия, которые могут передавать сигналы через магнитные поля. индукция. Эти элементы можно сравнить с «рельсами», и они не только делают эту конкретную одежду механически гибкой, но и позволяют посылать сигналы на другие предметы одежды.

Новая интеллектуальная ткань, разработанная в Калифорнийском университете в Ирвине, может позволить обмениваться информацией с помощью рукопожатия UCI

Штаны могут быть сделаны для отслеживания движений ног и передачи данных, например, на рубашку, которая отслеживает частоту сердечных сокращений. Материал также может быть интегрирован в больничную одежду, чтобы выполнять работу различных датчиков пациента, размещаемых вокруг тела, использовать его для оплаты одним движением рукава или обмена цифровой информацией с другими людьми, носящими одежду с такими же возможностями.

Читай также: Ученые нашли самое ранее производство одежды человеком

“С нашей тканью электроника устанавливает сигнализацию, как только вы наводите одежду на беспроводной считыватель, поэтому вы можете поделиться информацией, просто« дай пять »или пожав руку“, - говорит ведущий автор Амирхосейн Хаджиагаджани. “Вам больше не нужно будет вручную разблокировать автомобиль с помощью ключа или отдельного беспроводного устройства, а ваше тело станет ключом для открытия ворот“.

По словам ученых, метаматериалы, лежащие в основе новой технологии беспроводной связи, можно производить с небольшими затратами и легко настраивать по размеру. Они также могут быть впрессованы в существующую одежду, устраняя необходимость в дорогостоящих расходах на футуристические наряды.

“Наши ткани просты в изготовлении и могут сочетаться с интересными предметами одежды“, - говорит Хаджиагаджани. “Мы хотим создавать не только классные и недорогие конструкции, но и снижающие нагрузку, которую современная электроника может принести в нашу жизнь“.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые придумали одежду, усиливающую сигнал Wi-Fi.