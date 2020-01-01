Самолет впервые пролетел на чистом топливе из воды и углекислого газа

Такое топливо нужно военным, чтобы производить его автономно, без поставок извне.

Королевские военно-воздушные силы установили новый рекорд, выполнив первый в истории полет самолета, полностью работающего на синтетическом топливе. 2 ноября в небе над аэропортом Котсуолд в Великобритании капитан группы Питер Хакетт пилотировал сверхлегкий самолет Ikarus C42, заправленный синтетическим топливом UL91, произведенным британской энергетической компанией Zero Petroleum из воды и углекислого газа.

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Синтетические виды топлива из основного углерода, кислорода и водорода не новы и не используются в самолетах, но обычной практикой является производство смеси синтетического и ископаемого топлива с содержанием синтетики менее 50 процентов. Это означает, что использование синтетики для сокращения использования ископаемого топлива делает военные базы более независимыми от линий снабжения или сокращает выбросы углерода.

По этой причине RAF и Zero Petroleum ищут способ производства чисто синтетического топлива, которое можно было бы сжигать в высокопроизводительных самолетах в нормальных условиях эксплуатации. Другими словами, топливо, которое может производиться на передовых базах или на борту авианосцев в замкнутом цикле, не зависящем от поставляемого сырья, при сокращении выбросов углерода до 90 процентов.

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Для испытаний на Ikarus использовался ZERO SynAvGas от Zero Petroleum, синтетическое топливо UL91, получаемое из воды и двуокиси углерода, которые расщепляются и затем подвергаются процессу Фишера-Тропша. Этот процесс представляет собой серию реакций, которые превращают водород, кислород и углерод в метан, а затем во все более сложные органические молекулы, такие как полиэтилен, этанол, этилен, метан, полипропилен и, в свою очередь, топливо для реактивных двигателей.

Zero Petroleum сравнивает это с фотосинтезом и утверждает, что его процесс основан на возобновляемых источниках энергии, таких как солнечная, ветровая или гидроэлектростанция. Перед демонстрационным полетом новое топливо было испытано на предприятии по капитальному ремонту и ремонту самолетов CFS Aero, которое обнаружило, что двигатель Ikarus стал холоднее, что позволяет предположить, что синтетическое топливо может продлить срок службы двигателя.

В соответствии с правительственными целями Net Zero, RAF планирует получить свою первую базу с нулевым выбросом углерода к 2025 году, а к 2040 году вся услуга станет углеродно-нейтральной.

"Этот уникальный проект с Королевскими военно-воздушными силами демонстрирует эффективность нашего синтетического топлива и его потенциал для устранения выбросов углекислого газа в ряде сложных, но критических секторов, включая транспорт, который в настоящее время составляет 23 процента от общемирового количества", - говорится в сообщении. Генеральный директор Zero Petroleum Пэдди Лоу. "Мы особенно гордимся тем фактом, что наш высококачественный авиационный бензин ZERO SynAvGas был разработан всего за пять месяцев и успешно использовался в самолетах в целом без каких-либо модификаций самолета или двигателя. Измерения производителя двигателей Rotax и наблюдения летчика-испытателя не показали разницы в мощности или общих характеристиках по сравнению со стандартным ископаемым топливом".

Напомним, ранее сообщалось, что ученые превратили углекислый газ в реактивное топливо.