Дико мощный увлажнитель воздуха своими руками: Эксперименты
Такой увлажнитель мощнее, чем покупной.
Блогеры из SuperCrastan решили сделать мощный увлажнитель воздуха своими руками.
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Зима совсем близко и отопление уже вовсю сушит воздух у вас дома, будем это исправлять. Присаживайся поудобнее, сейчас увлажнимся.
Напомним, ранее блогеры показали, как сделать самый черный цвет в мире.
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