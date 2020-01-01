Дико мощный увлажнитель воздуха своими руками: Эксперименты

Такой увлажнитель мощнее, чем покупной.

Блогеры из SuperCrastan решили сделать мощный увлажнитель воздуха своими руками.

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Зима совсем близко и отопление уже вовсю сушит воздух у вас дома, будем это исправлять. Присаживайся поудобнее, сейчас увлажнимся.

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать самый черный цвет в мире.