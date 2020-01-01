Вышло крупное обновление и названа дата смерти Windows 10

Выход патчей и обновлений прекратят через четыре года.

Microsoft сообщила, что теперь доступно обновление Windows 10 от ноября 2021 года. Если вы используете Windows 10 версии 2004 или более поздней, вы сможете установить обновление на свой компьютер.

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“Microsoft также наращивает темпы развертывания Windows 11 и делает обновление более доступным для соответствующих устройств с Windows 10“, - сказал Джон Кейбл, вице-президент Microsoft по управлению программами, в своем блоге.

Чтобы установить обновление за ноябрь 2021 года, перейдите в “Настройки“ > “Обновление и безопасность“ > “Центр обновления Windows“ и выберите параметр “Проверить наличие обновлений“. Если ваше устройство совместимо, вы увидите там обновление и сможете его установить. Нажмите “Загрузить и установить“, чтобы начать процесс. Если ваш компьютер подходит для обновления до Windows 11, вам также будет предоставлена ​​возможность установить его.

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В своем сообщении в блоге Кейбл объясняет, что “использование последней версии Windows предоставляет вам новейшие функции, улучшения безопасности и контроль. Мы рекомендуем вам обновить свои устройства до последней версии Windows 10 или обновить соответствующие устройства до Windows 11“.

Он также отмечает, что поддержка “по крайней мере одной версии“ Windows 10 будет работать до 14 октября 2025 года, а следующее крупное обновление функций Windows 10 ожидается во второй половине 2022 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft поменяет стратегию обновлений Windows.