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Илон Маск объявил первых победителей конкурса на 100 миллионов долларов

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Конкурс Carbon Removal XPrize уже назвал первых лауреатов.
Конкурс, спонсируемый Илоном Маском, уже выбрал первых победителей
Конкурс, спонсируемый Илоном Маском, уже выбрал первых победителей
EPA/UPG

На крупнейшем конкурсе XPrize, когда-либо проводившемся, были разыграны первые призовые деньги: 23 студенческие команды получили денежные вливания в развитие своих технологий удаления углерода. Среди победителей - несколько дальновидных проектов, нацеленных на проблему увеличения содержания углекислого газа в атмосфере, и несколько проектов, направленных на одновременное решение нескольких экологических проблем.

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Программа XPrize по удалению углекислого газа стоимостью 100 миллионов долларов США стартовала еще в феврале и направлена ​​на ускорение развития технологий, которые могут удалять СО2 из океана и воздуха. Конкурс, финансируемый Tesla и генеральным директором SpaceX Илоном Маском, будет проходить в течение четырех лет, и команды-участники продемонстрируют не только то, как углерод можно улавливать из воздуха, но и безопасно хранить в течение как минимум 100 лет.

В рамках более широкого конкурса 5 миллионов долларов было выделено на кошелек Student Awards. Идея заключалась в том, чтобы вдохновить следующее поколение новаторов в области климата, и 195 команд из 44 стран оставили свои заявки. Их материалы включали подробные предложения по их технологиям, чтобы убедить судейскую коллегию в том, что они не только научно жизнеспособны, но и что студенты обладают техническими ноу-хау для реализации своих планов.

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Двадцать три команды были выбраны победителями, 18 из которых получили 250 000 долларов для продолжения разработки своих технологий с возможностью участия в основном соревновании. Пятеро других получили 100 000 долларов на разработку своих технологий, предназначенных для поддержки измерения, отчетности или проверки удаления углерода в более широком смысле. 

Регистрация на основное соревнование XPrize по удалению углерода с оставшимся призовым фондом в размере 95 миллионов долларов открыта до 1 декабря. Более подробная информация доступна по ссылке.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск объявил конкурс на создание технологии улавливания углерода.

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Теги: XPrize, Илон Маск, углерод, конкурс
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