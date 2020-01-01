Realme выпустит складной телефон с камерой под дисплеем

Официальный представитель компании пообещал выход такого смартфона в следующем году.

Реальность, в которой складные телефоны с технологией камеры под дисплеем становятся мейнстримом, сейчас приближается, как никогда, по мере того, как все больше и больше OEM-производителей присоединяются к ней. Последним, кто присоединился, кажется, стал realme, официальный представитель которой намекнул на предложения компании в 2022 году о складных телефонах с камерой под экраном.

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В сообщении на Weibo Сю Ци Чейз, директор по маркетингу realme (Китай), заявил, что новые формы смартфонов, такие как камера под экраном и складная технология, "будут совершенствоваться" в следующем году. Хотя это прямо не говорит о том, что Realme действительно будет запускать такие предложения, это все же может быть анонсом того, что будет дальше.

OPPO, родительский бренд realme, на самом деле работает над складным телефоном с внешним складным дисплеем, поэтому неудивительно, что первый работает и над тем же. Если OPPO и realme действительно выпустят собственные складные устройства, они присоединятся к таким компаниям, как Huawei, Samsung и Xiaomi, которые уже производят серийно телефоны с этой технологией.

Некоторые предполагаемые эскизы дизайна просочились недавно, показывая "realme GT 2 Fold". Хотя они, похоже, сделаны фанатами, и поэтому к ним следует относиться с некоторой долей скепсиса.

Фанатское представление о патенте 91mobiles

Что касается камер под дисплеем, Realme уже подала заявку на патент на телефон, который, похоже, использует эту технологию. Патентные документы демонстрируют телефон с полноэкранным дизайном, что предполагает, что его селфи-камера может быть встроена под дисплей. Он также, кажется, оснащен сканером отпечатков пальцев на экране.

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Телефонные компании стремятся предложить как можно больше экранов в своих предложениях, при этом сохраняя при этом устройство достаточно компактным. И по мере того, как все больше и больше пользователей переходят на персональные экраны, чему способствуют такие потоковые сервисы, как Netflix, постоянно растет спрос на дисплеи большего размера. В конце концов, чем больше размер дисплея, тем лучше будет впечатление от просмотра.

Напомним, ранее сообщалось, что realme анонсировала первый в мире 4К-телевизор с технологией SLED.