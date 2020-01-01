Instagram будет требовать видео-селфи для авторизации

Так будут бороться с ботами.

Согласно скриншотам, опубликованным в Twitter консультантом по социальным сетям Мэттом Наваррой, Instagram просит некоторых пользователей предоставить видео-селфи, показывающее их лицо под разными углами, чтобы убедиться, что они настоящие люди. Социальная сеть давно борется с учетными записями ботов, которые могут оставлять спам-сообщения, беспокоить людей или использоваться для искусственного завышения количества лайков или подписчиков, и возможно, что Meta (ранее Facebook, материнская компания Instagram) ищет эту функцию, чтобы помочь ограничить распространение ботов на платформе.

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По данным XDA Developers, компания начала тестирование этой функции в прошлом году, но столкнулась с техническими проблемами. Несколько пользователей уже сообщили, что их просили сделать видео для проверки учетных записей.

Другой пользователь Twitter, Беттина Макалинтал, разместила снимок экрана с экраном справки для этапа, на котором вы на самом деле делаете видео-селфи - он повторяет, что он смотрит на "все углы вашего лица", чтобы доказать, что вы настоящий человек, и показывает что экран проверки отображается для нескольких человек.

Неясно, является ли эта функция в настоящее время тестовой или медленно развертывается. Meta не комментировала, придется ли всем в конечном итоге делать видео-селфи, но Instagram опубликовал в Twitter, что учетные записи с подозрительным поведением (например, быстрое отслеживание множества учетных записей) можно попросить сделать видео-селфи. Компания также подтвердила, что эта функция не использует распознавание лиц.

Напомним, ранее сообщалось, что Instagram запускает платную подписку.