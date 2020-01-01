Fujifilm выпустила пленочно-цифровую гибридную камеру

Фотографии сразу можно распечатать.

Fujifilm анонсировала Instax Mini Evo, новую цифровую камеру, которая печатает на пленке Instax Mini. Компания описывает его как новый флагман Instax, который “был разработан с классическим дизайном премиум-класса“; и он имеет несколько ретро-элементов, включая установленные сверху циферблаты и управление печатью, которое работает как рычаг продвижения пленки.

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Как и другие гибридные камеры Instax, Mini Evo имеет ЖК-экран, который поможет вам кадрировать цифровые снимки перед печатью. Mini Evo включает в себя десять эффектов объектива, которые можно комбинировать и применять к фотографиям, и Fujifilm заявляет, что его разрешение экспозиции в два раза выше, чем у предыдущих моделей. Качество изображения от предыдущих гибридного INSTAX камер Fujifilm, не было большим, так что мы должны увидеть, как это работает на практике.

Камера Instax Mini Evo Fujifilm

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Mini Evo также работает как принтер Instax, что означает, что вы можете распечатывать изображения со своего смартфона по беспроводной сети. Напротив, Fujifilm добавила новую функцию, позволяющую сохранять распечатанные фотографии Mini Evo на телефон вместе со встроенными рамками Instax, чтобы вы могли делиться ими как цифровыми снимками Instax.

Fujifilm выпустит Instax Mini Evo в Японии 3 декабря, а в остальном мире она появится не раньше февраля и будет стоить 199,95 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Casio представила фотокамеру для съемок в полной темноте.