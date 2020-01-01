Что будет, если бесконечно надувать батут: Эксперименты
Через сколько минут он лопнет?
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Блогеры из It's Mamix решили провести эксперимент с большим батутом, который устанавливают в парках. Они будут накачивать этот надувной батут, пока он не лопнет. Ну и заодно проведут несколько других сопутствующих экспериментов.
Напомним, ранее блогеры показали, как ведут себя предметы в кислоте.
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