На Instagram подали в суд за вред детской психике

Соцсеть не предупредила о возможном вреде для детей.

Meta, ранее известная как Facebook, столкнулась с новыми обвинениями со стороны инвесторов в предполагаемом нарушении федеральных законов о ценных бумагах путем представления неточных заявлений о вреде, который могут нанести ее продукты.

В иске генерального прокурора штата Огайо Дэйва Йоста утверждается, что Facebook ввел общественность в заблуждение относительно негативного воздействия своих приложений на благополучие детей. Йост подал иск в качестве федерального коллективного иска от имени государственного пенсионного фонда Огайо и других инвесторов Facebook.

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Дело следует за раскрытием информации бывшей сотрудницей Facebook Фрэнсис Хауген, которая передала множество документов, содержащих внутренние исследования, журналистам, Конгрессу и Комиссии по ценным бумагам и биржам. Документы показали, что Facebook провела исследование по оценке воздействия своего приложения Instagram на психическое здоровье подростков и обнаружила, что служба обмена фотографиями усугубила проблемы с телом у каждой третьей девочки-подростка.

Facebook в ответ указал на положительное влияние, которое его услуги могут оказать на пользователей, и заявил, что некоторые результаты исследования психического здоровья были неверно истолкованы. Но многие законодатели и родители заявили, что Facebook следовало сделать больше, чтобы минимизировать вред и улучшить взаимодействие с пользователями.

Представитель Meta назвал иск “необоснованным“ в заявлении и сказал: “Мы будем энергично защищаться“.

В иске утверждается, что генеральный директор Марк Цукерберг и другие официальные лица компании сознательно сделали ложные заявления о безопасности ее услуг. В нем говорится, что снижение стоимости акций Facebook с момента публикации документов привело к потере пенсионной системы государственных служащих штата Огайо (OPERS) и других инвесторов более чем на 100 миллиардов долларов.

Йост стремится вернуть утраченную ценность и требует, чтобы Facebook изменил свою практику, чтобы гарантировать, что она не вводит публику в заблуждение в будущем.

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В жалобе говорится, что Facebook сделал неточные заявления для общественности и на своем веб-сайте, чтобы подтвердить свои утверждения. Например, это указывает на комментарии Цукерберга по поводу отчета компании о прибылях и убытках за первый квартал, в котором он якобы “преуменьшил“ опасения по поводу того, как алгоритм Facebook может усилить более спорный контент. Во время телефонного разговора Цукерберг сказал, что практика компании “довольно надежна“, и сказал, что “мы делаем все возможное, чтобы попытаться уменьшить“ экстремистский контент.

Йост был причастен к предыдущим действиям против Facebook, в том числе к антимонопольному иску с участием нескольких штатов. Хотя ранее в этом году судья отклонил жалобу штатов, истцы указали, что они планируют обжаловать решение. Федеральная торговая комиссия ведет аналогичное дело против компании.

Йост также присоединился к 43 другим генеральным прокурорам, которые призвали Facebook отказаться от планов по внедрению версии Instagram для детей. В конечном итоге компания заявила, что приостановит свои планы.

Напомним, ранее сообщалось, что Instagram запускает платную подписку.