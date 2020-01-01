Российская противоспутниковая система угрожает МКС и китайской станции

В NASA уже осудили испытания.

Администратор NASA Билл Нельсон осудил российское противоспутниковое испытание в понедельник (15 ноября), которое подвергло Международную космическую станцию ​​риску столкновения с образовавшимися обломками.

Читай также: Впервые в истории астронавты съели выращенный в космосе перец чили

Незадолго до 09:00 по Киеву в понедельник утром диспетчеры разбудили экипаж МКС из семи человек и приказали им укрыться на возвращающихся кораблях, пока орбитальная лаборатория проходила через поле орбитального мусора или космического мусора. по всей видимости, в результате столкновения противоспутниковой ракеты прямого подъема (DA-ASAT) с неработающим российским спутником.

“Ранее сегодня из-за обломков, образовавшихся в результате разрушительного испытания российской противоспутниковой системы (ASAT), астронавты и космонавты МКС предприняли чрезвычайные меры для обеспечения безопасности“, - сказал Нельсон в заявлении NASA. “Я возмущен этим безответственным и дестабилизирующим действием. Учитывая долгую и легендарную историю полетов человека в космос, немыслимо, чтобы Россия подвергала опасности не только американских и международных астронавтов-партнеров на МКС, но и их собственных космонавтов».

Читай также: Космический мусор пробил дыру в МКС

“Их действия безрассудны и опасны, они угрожают также китайской космической станции и тайконавтам на борту“, ​​- добавил Нельсон.

Помимо семи человек, которые в настоящее время живут и работают на Международной космической станции - двух российских космонавтов, трех астронавтов NASA, одного астронавта Европейского космического агентства (ЕSА) и одного астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) - на борту китайского космического корабля Тяньгун находятся три члена экипажа.

В ходе испытаний противоспутниковой системы на низкой околоземной орбите было создано более 1500 отслеживаемых космических обломков и сотни тысяч более мелких необнаруживаемых обломков, заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Читай также: С МКС сбросили самый большой космический мусор

Этот мусор не только угрожает безопасности экипажей космической станции, но также может повредить или уничтожить спутники на околоземной орбите в случае столкновения,

тем самым увеличивая количество космического мусора, которого спутникам и другим космическим миссиям придется избегать в будущем. .

“Все страны несут ответственность за предотвращение целенаправленного образования космического мусора от противоспутниковых устройств и за создание безопасной и устойчивой космической среды“, - сказал Нельсон. “NASA продолжит мониторинг обломков в ближайшие дни и позже, чтобы обеспечить безопасность нашей команды на орбите“.

Напомним, ранее сообщалось, что обломок спутника чуть не протаранил МКС.