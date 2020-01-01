Маск против Безоса: Космические соперники или друзья-миллиардеры?

У двух миллиардеров гораздо больше общего и объединяющего, чем кажется на первый взгляд.

Пролистайте ленту новостей, и вы, вероятно, увидите статьи, в которых обсуждается ожесточенное соперничество новой космической гонки. Забудьте о геополитической борьбе времен холодной войны. На этот раз генеральный директор Tesla Илон Маск против основателя Amazon Джеффа Безоса: два самых богатых человека в мире борются за то, будут ли их компании SpaceX или Blue Origin доминирующей силой в новой индустрии частных космических полетов.

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Иногда упоминается Ричард Брэнсон из Virgin Galactic, но поскольку британец - относительный бедняк, а его космоплан - совсем не ракета, в последние недели ему уделялось все меньше внимания.

Соперничество Маска и Безоса обсуждается везде и время от времени они ругаются между собой в в твитах. Но реальна ли их вражда? Вероятно, нет, согласно исследованию, опубликованному в книге “Новые патриархи цифрового патриархата: основатели технологий знаменитостей и сети власти“ , в которой анализируется 95 популярных книг о технологической индустрии.

Легко видеть, что на базовом уровне заявленные планы Маска и Безоса по господству в космосе дополняют друг друга, а не конкурируют. Безос отвергает план Маска по колонизации Марса как нереалистичный, в то время как Маск считает, что создание инфраструктуры для гигантских орбитальных космических станций, предлагаемых Безосом, займет слишком много времени. Прочтите между строк, и вы увидите, как они разделили космическую отрасль на отдельные монополии еще до того, как их ракеты преодолели линию Кармана - одно из определений того, где начинается космическое пространство.

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Реальность такова, что, как и в случае с другими технологическими миллиардерами, такими как Ларри Пейдж и Сергей Брин из Alphabet, Марк Цукерберг из Facebook или даже Питер Тиль из Palantir, их интересы чаще совпадают, чем расходятся. Эта новая космическая гонка отчасти является рекламным ходом знаменитостей, направленным на создание кликбейтных заголовков, которые повышают осведомленность общественности и повышают общественную поддержку новых коммерческих рубежей.

В общем, технические бароны не заинтересованы в том, чтобы работать друг против друга. В своей книге “Ноль к одному“ 2014 года Тиль заявил, что “конкуренция - это пережиток истории“, а поскольку конкурентный рынок рассматривается как фундамент капитализма, “монополисты лгут, чтобы защитить себя“. Эти миллиардеры, все монополисты, действительно могут использовать свои профили знаменитостей, чтобы создать иллюзию конкуренции там, где ее нет. Соучредитель Google Ларри Пейдж также заявил в своем выступлении, что миллиардеры Кремниевой долины “путешествуют, как вьючные собаки, и прилипают друг к другу, как клей“.

В ходе исследования выяснилось, что миллиардеры Западного побережья, доминирующие в технологической индустрии, действительно поддерживают друг друга финансово и стратегически. Исследователи провели цифровой поиск в базе данных объемом 10 миллионов слов. Алгоритм искал случаи, когда предприниматели были перечислены вместе, и отсортировывал их по контексту, например, сотрудничеству, соперничеству, дружбе, политическому лоббированию и благотворительности. Это помогло идентифицировать плотную сеть, которую вы можете видеть на диаграмме.

Диаграмма взаимоотношений миллиардеров standard.co.uk

Таким образом, хотя Безос и Маск напрямую не поддерживают друг друга, они являются частью более широкой системы. Безос был одним из первых спонсоров Google, а основатели Google, в свою очередь, вкладывали деньги в предприятия Маска еще с 2006 года. Как пишет Эшли Вэнс в своей биографии Маска, Google спонсировал Tesla на сумму 5 миллиардов долларов в 2013 году, когда все выглядело так, как будто он собирался обанкротиться, а также вкладывал большие суммы в SpaceX в критические моменты.

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Есть много веских причин для исследования космоса, но мы просто не знаем, будут ли эти миллиардеры уделять приоритетное внимание прибыли или науке, благам для человечества или гораздо более узкому слою богатых. Признаки выглядят не очень хорошо, поскольку Маск запускает тысячи спутников Starlink, которые рискуют превратить низкую околоземную орбиту в свалку . Между тем, десять минут невесомости, предлагаемые Безосом, - это роскошь, доступная только 0,01% , не говоря уже о том, что они разрушительны для нашей планеты.

Есть много веских причин для исследования космоса, но мы просто не знаем, будут ли эти миллиардеры уделять приоритетное внимание прибыли или науке, благам для человечества или гораздо более узкому слою богатых.

Вместо дивидендов (еще один пережиток, например, конкуренция) эти компании ценятся заголовками, твитами и “видением“. Tesla - самая дорогая автомобильная компания в мире, основанная почти полностью на “знаменитости“ Маска, вдохновляющая легион поклонников инвестировать в компанию. Amazon - безжалостная монополия, которая на раннем этапе закрепила лидерство на рынке после агрессивного уклонения от уплаты налогов и многочасового наказания своих сотрудников. Но поскольку Безоса изображают вдохновляющим генеральным директором, культура чрезмерной работы превратилась в безудержный дух американской компании.

Эти предприниматели рассказывают нам захватывающие истории о своей жизни, своем бизнесе и своем видении. Мы никогда не узнаем, правдивы ли они, какими они были на самом деле. Итак, если мы попадемся на крючок обаяния этих мужчин, читая новости о знаменитостях, просто знайте: это фундамент для их бизнес-стратегий и, следовательно, является ключевым источником их богатства и власти.

Напомним, ранее сообщалось, что Blue Origin проиграл иск из-за контракта NASA на посадку на Луну.