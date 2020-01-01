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Xiaomi отменила MIUI 12.5 для некоторых смартфонов: Полный список

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Шесть смартфонов Redmi не получат обновление, хотя раньше обещали.
MIUI 12.5 будет доступна не всем
MIUI 12.5 будет доступна не всем
weibo

Xiaomi представила MIUI 12.5 Enhanced Edition на мероприятии по запуску Xiaomi MIX 4 в августе. С тех пор компания внедряет его на подходящие устройства по всему миру. Теперь, три месяца спустя, компания сообщает, что последняя версия MIUI не будет доступна для некоторых смартфонов Redmi.

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Согласно каналу Mi Fans Home Telegram, Xiaomi отменила обновление MIUI 12.5 Enhanced Edition для следующих телефонов.

  • Redmi Note 7 Pro
  • Redmi Note 7S
  • Redmi Note 7
  • Redmi Y3
  • Redmi 7
  • Redmi 7A

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В том же сообщении также говорится, что свежая версия MIUI не появится в в Mi A3. Это неудивительно, поскольку этот телефон работает под управлением стандартной ОС Android, поскольку он является частью программы Android One.

Это не первый раз, когда Xiaomi отменяет обновление для своих устройств. Только в прошлом году два телефона из приведенного выше списка, а именно Redmi 7 и Redmi Y3, не получили MIUI 12.

Напомним, ранее сообщалось, что была названа дата выхода MIUI 13.

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Теги: MIUI 12.5, Xiaomi, Redmi
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