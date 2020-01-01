Xiaomi отменила MIUI 12.5 для некоторых смартфонов: Полный список

Шесть смартфонов Redmi не получат обновление, хотя раньше обещали.

Xiaomi представила MIUI 12.5 Enhanced Edition на мероприятии по запуску Xiaomi MIX 4 в августе. С тех пор компания внедряет его на подходящие устройства по всему миру. Теперь, три месяца спустя, компания сообщает, что последняя версия MIUI не будет доступна для некоторых смартфонов Redmi.

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Согласно каналу Mi Fans Home Telegram, Xiaomi отменила обновление MIUI 12.5 Enhanced Edition для следующих телефонов.

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7S

Redmi Note 7

Redmi Y3

Redmi 7

Redmi 7A

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В том же сообщении также говорится, что свежая версия MIUI не появится в в Mi A3. Это неудивительно, поскольку этот телефон работает под управлением стандартной ОС Android, поскольку он является частью программы Android One.

Это не первый раз, когда Xiaomi отменяет обновление для своих устройств. Только в прошлом году два телефона из приведенного выше списка, а именно Redmi 7 и Redmi Y3, не получили MIUI 12.

Напомним, ранее сообщалось, что была названа дата выхода MIUI 13.