Xiaomi отменила MIUI 12.5 для некоторых смартфонов: Полный список
Xiaomi представила MIUI 12.5 Enhanced Edition на мероприятии по запуску Xiaomi MIX 4 в августе. С тех пор компания внедряет его на подходящие устройства по всему миру. Теперь, три месяца спустя, компания сообщает, что последняя версия MIUI не будет доступна для некоторых смартфонов Redmi.
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Согласно каналу Mi Fans Home Telegram, Xiaomi отменила обновление MIUI 12.5 Enhanced Edition для следующих телефонов.
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi Note 7S
- Redmi Note 7
- Redmi Y3
- Redmi 7
- Redmi 7A
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В том же сообщении также говорится, что свежая версия MIUI не появится в в Mi A3. Это неудивительно, поскольку этот телефон работает под управлением стандартной ОС Android, поскольку он является частью программы Android One.
Это не первый раз, когда Xiaomi отменяет обновление для своих устройств. Только в прошлом году два телефона из приведенного выше списка, а именно Redmi 7 и Redmi Y3, не получили MIUI 12.
Напомним, ранее сообщалось, что была названа дата выхода MIUI 13.
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