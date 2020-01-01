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Хакеры взломали сайт ФБР и разослали поддельные письма

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Уязвимость на сайте ФБР позволила хакерам использовать реальный адрес электронной почты ФБР.
Серверы ФБР взломали
Серверы ФБР взломали
freepik

Хакеры атаковали почтовые серверы Федерального бюро расследований (ФБР), рассылая тысячи фальшивых сообщений, в которых говорится, что их получатели стали жертвами “изощренной цепной атаки“. Электронные письма были первоначально обнаружены The Spamhaus Project, некоммерческой организацией, которая расследует расследование спамеров.

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Хакерам удалось разослать электронные письма более чем на 100 000 адресов, все из которых были извлечены из базы данных Американского реестра Интернет-номеров (ARIN). В отчете Bloomberg говорится, что хакеры использовали общедоступную систему электронной почты ФБР, из-за чего электронные письма казались еще более реальными. Исследователь кибербезопасности Кевин 

ФБР отреагировало на инцидент в пресс-релизе, отметив, что это “текущая ситуация“ и что “поврежденное оборудование было отключено“. Помимо этого, ФБР заявляет, что в настоящее время у них нет дополнительной информации, которой можно было бы поделиться.

Напомним, ранее сообщалось, что США арестовали украинского хакера, который украл схему MacBook Pro.

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Теги: ФБР, электронная почта, хакеры
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