Хакеры взломали сайт ФБР и разослали поддельные письма

Уязвимость на сайте ФБР позволила хакерам использовать реальный адрес электронной почты ФБР.

Хакеры атаковали почтовые серверы Федерального бюро расследований (ФБР), рассылая тысячи фальшивых сообщений, в которых говорится, что их получатели стали жертвами “изощренной цепной атаки“. Электронные письма были первоначально обнаружены The Spamhaus Project, некоммерческой организацией, которая расследует расследование спамеров.

Читай также: Хакер из Черновцов украл у мобильного оператора миллион

Хакерам удалось разослать электронные письма более чем на 100 000 адресов, все из которых были извлечены из базы данных Американского реестра Интернет-номеров (ARIN). В отчете Bloomberg говорится, что хакеры использовали общедоступную систему электронной почты ФБР, из-за чего электронные письма казались еще более реальными. Исследователь кибербезопасности Кевин

ФБР отреагировало на инцидент в пресс-релизе, отметив, что это “текущая ситуация“ и что “поврежденное оборудование было отключено“. Помимо этого, ФБР заявляет, что в настоящее время у них нет дополнительной информации, которой можно было бы поделиться.

Напомним, ранее сообщалось, что США арестовали украинского хакера, который украл схему MacBook Pro.