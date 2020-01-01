Соединили 20 самых мощных лазеров в мире: Эксперименты
Получится ли пожарить курицу лазером?
Блогеры из It's Mamix решили сделать масштабный эксперимент. Они соединили сразу 20 самых дорогих лазеров, которые можно купить в интернете.
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И при помощи этих лазеров, соединенных в один пучок, они решили расплавить или поджечь разные предметы.
Получилось ли у них - смотри в видео.
Напомним, ранее показали, чем опасна бытовая химия.
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