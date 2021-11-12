Forbes: Apple вступила в тайный сговор с Google

Компания покупала у поисковика рекламу ради продвижения более дорогих приложений.

Apple тайно покупает рекламу Google для ценных приложений, чтобы потенциально получить миллионы долларов дохода от подписки. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на нескольких издателей приложений. По их словам, Apple размещает рекламу без согласия разработчиков приложения, и Google не удалит ее.

Стоимость: потенциально миллионы долларов упущенной выгоды. Плюс высокие затраты на рекламу собственных кампаний.

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Затронутые компании включают крупные бренды, такие как приложения для знакомств, такие как Tinder, Plenty of Fish и Bumble, медиа-гигант HBO, издатель Masterclass для образования и обучения и службу изучения языков Babbel. В рекламе не указано, что она от Apple, и для большинства наблюдателей она будет просто выглядеть как реклама самих брендов и издателей приложений, которая попадает прямо в App Store. Однако у них есть похожие ссылки для отслеживания с почти идентичными параметрами, которые указывают на то, что одно агентство, вероятно, размещает их все.

“Apple пытается максимизировать прибыль, которую они получают, продвигая покупки в приложениях, которые люди покупают через Apple Store“, - сказал один источник, попросивший не называть его имени из опасения возмездия.

“Apple выяснила, что они могут заработать больше денег на этих разработчиках, если они будут подталкивать людей к покупкам в App Store, а не через Интернет“.

Приложения для iPhone, предлагающие подписку на текущие услуги, могут направлять платежи через Apple или, если у них есть несколько способов предоставления услуги, могут взимать с клиентов плату на своих собственных веб-сайтах. Если приложения выберут путь по умолчанию и начнут взимать плату с клиентов на платформе Apple, Apple получит 30%-ную выручку за первый год и постоянную 15%-ную скидку за каждый последующий год. Однако, если такие компании, как Amazon или HBO, продают постоянную услугу на своих собственных веб-сайтах, они могут обойти комиссию Apple и получить всю прибыль.

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Естественно, возникает очевидный вопрос: разве Apple не рекламирует ваш бизнес?

Они буквально платят за то, чтобы найти вам больше клиентов. Разве вам не нужно больше клиентов? Разве вы не хотели бы, чтобы Apple продолжала делать это и делала еще больше?

Возможно, что удивительно, но, по мнению нескольких крупных мобильных брендов, ответ - нет.

“Это вредит бизнесу разработчиков“, - сказал один из них. “Вы строите свой рост, основываясь на том, чего, по вашему мнению, стоит клиент, и если клиент стоит на 30% меньше, ваша маржа пропадает“.

Некоторые подписки стоят сотни долларов в год. Это могут быть учебные классы, образование, фитнес или приложения для знакомств. Стоимость показа рекламы Apple может составлять 5-10 долларов за каждую успешную регистрацию, а доход легко может составлять 50 долларов и более.

“Заказчик не знает“, - сказал источник. “Пользователь не знает, что 54 доллара пойдут Apple, а не разработчику“.

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Помимо долларов, существуют и дополнительные расходы.

Когда люди покупают доступ к услуге через подписку в приложении iOS, они по сути являются клиентами Apple. По соображениям конфиденциальности Apple не предоставляет много информации о них приложениям или компаниям, которые запускают эти приложения. Это означает, что сложно обслуживать клиентов, решать проблемы или решать какие-либо проблемы.

“Итак, если Apple покупает рекламу для HBO Max, чтобы побудить клиентов HBO покупать услугу в приложении, это означает, что HBO придется потратить больше, чем Apple, чтобы получить первое место и высокую видимость. Это увеличивает стоимость привлечения клиентов: серьезная проблема для быстрорастущих компаний, которые полагаются на сложные маркетинговые модели, которые уравновешивают стоимость привлечения клиентов со средствами, доступными для рекламы.

“Это вредит рекламодателю“, - сказал один из источников. “LTV [пожизненная ценность клиента] ниже ... так что реклама не только стоит дороже, но и вы не можете тратить столько же. Apple не просто зарабатывает больше денег на разработчиках ... это вредит их бизнесу“.

Как вы узнаете, что реклама приложения в Google поступает от Apple или напрямую от издателя приложения? Пока что одним из ключей к разгадке рекламы является включение параметра UTM (данные в ссылку отслеживания), который включает строку “mttn“.

Еще одна подсказка: ссылка ведет прямо в App Store, а не на сайт реального разработчика приложения.

Напомним, ранее сообщалось, что на Google подали в суд за слежку.