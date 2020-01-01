Huawei передаст лицензию на разработку смартфонов для обхода санкций

Передача лицензий на создание смартфонов позволит получить американские технологии.

Huawei Technologies, по всей видимости, планирует сделать новый шаг для преодоления проблем, с которыми она сталкивается в связи с санкциями США. Компания планирует работать с другими брендами смартфонов, чтобы обойти санкции США и получить американские технологии.

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Согласно отчету Bloomberg, китайский технологический гигант стремится лицензировать свои смартфоны для других брендов, что позволит ему получить доступ к критически важным компонентам в США. Эта новость поступает из источников, близких к делу, которые утверждают, что этот шаг позволит компании помочь ее сокращающемуся бизнесу по производству смартфонов. Для тех, кто не знает, на Huawei были наложены различные санкции США, которые ограничили ее доступ к технологиям, возникшим в США.

Другими словами, это в основном прекратило поставки ключевых компонентов для своих смартфонов, в то время как другая санкция прекратила поставки чипов TSMC. Это фактически нанесло ущерб ее операциям с мобильными телефонами, но теперь компания рассматривает возможность лицензирования своих проектов подразделению государственной компании China Postal Telecommunications Appliances Co. или PTAC. Затем этот бренд будет покупать детали, которые Huawei запрещено приобретать. Речь идет о Xnova, которая также занимается продажей смартфонов Huawei серии Nova на своем официальном сайте.

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Кроме того, ожидается, что в результате партнерства подразделение предложит свои собственные телефоны, основанные на проектах технического гиганта. Среди других партнеров - китайский производитель телекоммуникационного оборудования TD Tech Ltd, который также будет продавать некоторые модели с дизайном Huawei под собственным брендом. Имейте в виду, что на данный момент это всего лишь неподтвержденный отчет, так что отнеситесь к нему с недоверием. Буквально в прошлом году бренду даже пришлось продать свое бюджетное подразделение по производству смартфонов, Honor, и теперь он пытается спасти свой существующий бизнес по производству смартфонов.

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейшие поставщики дисплеев отказались от сделок с Huawei.