Шар с ультразвуковым двигателем: Предложена простая замена квадрокоптерам

Какими бы удобными ни были мультикоптеры, бесконечно вращающиеся лопасти являются шумными, энергоемкими и потенциально опасными. Воздушные шары могут быть хорошей альтернативой для выполнения простых задач.

Японская компания NTT Docomo представила надувных дронов, похожих на дирижабли, которые передвигаются с помощью ультразвуковой двигательной установки.

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В связи с тем, что все больше и больше дронов заполняют воздушное пространство, все эти вращающиеся лопасти представляют возрастающую опасность для людей, животных, объектов и других дронов. Многие используют сложные алгоритмы и датчики предотвращения препятствий, в то время как другие помещают в дроны аварийные парашюты или проектируют их так, чтобы они выживали при ударе.

У Docomo есть гораздо более простая идея - вообще избавиться от лопастей. Новый дрон - это, по сути, воздушный шар, наполненный гелием, чтобы поддерживать его в воздухе, поэтому он просто будет отскакивать от препятствия. Камера, установленная внизу, позволяет снимать фото и видео, или, сам дрон призван стать звездой шоу если он снабжен красочными светодиодами.

У беспилотного дирижабля Docomo есть и другие преимущества. Он намного тише, поэтому нет гудения, которое может испортить видео. А поскольку он не тратит так много энергии на борьбу с силой тяжести с помощью вращающихся лопастей, время полета должно быть значительно увеличено. Тем не менее, Docomo не упоминает, как долго он может летать.

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Но, пожалуй, самое интригующее в нем - это ультразвуковая силовая установка. По обе стороны от воздушного шара находятся два небольших ультразвуковых модуля, которые производят крошечные вибрации, чтобы возмущать воздух и толкать воздушный шар влево, вправо, вперед, назад, вверх или вниз по мере необходимости.

Дроны-воздушные шары были разработаны и использовались и раньше, но в некоторых до сих пор используются пропеллеры, в то время как другие представляют собой гибриды воздушных змеев и воздушных шаров, предназначенные для использования на открытом воздухе на больших высотах. Docomo говорит, что новый беспилотный воздушный шар идеально подходит для использования на мероприятиях или коммерческих объектах, в помещении или на открытом воздухе - хотя мы предполагаем, что это должен быть очень безветренный день.

Компания планирует коммерциализировать конструкцию беспилотника до марта 2022 года, хотя о ценах пока ничего не известно.

Напомним, ранее сообщалось, что дрон впервые спас человека, доставив почку для пересадки.