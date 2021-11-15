Обломок спутника чуть не протаранил МКС

Космической станции пришлось скорректировать орбиту.

Международная космическая станция (МКС) была вынуждена уклониться от возможного столкновения с космическим мусором. Экипажу астронавтов и космонавтов потребовалось срочно изменить орбиту 11 ноября.

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За 23 года существования станции на орбите произошло около 30 близких пролетов рядом с орбитальным мусором, требующих действий уклонения. Три из этих пролетов произошли в 2020 году.

В мае этого года произошел удар: крошечный кусок космического мусора пробил 5-миллиметровую дыру в роботе-манипуляторе МКС, построенном в Канаде.

На этой неделе произошел инцидент, связанный с обломками метеорологического спутника Fengyun-1C, разрушенного в 2007 году в результате испытания китайской противоспутниковой ракеты. Спутник разорвался на более чем 3500 обломков, большинство из которых все еще находятся на орбите. Многие уже попали в орбитальную область МКС.

Чтобы избежать столкновения, российский корабль-снабженец "Прогресс", пристыкованный к станции, запускал двигатель на шесть минут. Это изменило скорость МКС на 0,7 метра в секунду и подняло ее орбиту примерно на 1,2 км.

Космический мусор стал серьезной проблемой для всех спутников, вращающихся вокруг Земли, а не только для МКС. Помимо известных спутников, таких как небольшая китайская космическая станция Тяньгун и космический телескоп Хаббл, есть тысячи других.

Как самая большая обитаемая космическая станция, МКС является наиболее уязвимой целью. Она вращается со скоростью 7,66 км в секунду.

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Столкновение на такой скорости даже с небольшим осколком может привести к серьезным повреждениям. Что имеет значение, так это относительная скорость спутника и мусора, поэтому некоторые столкновения могут происходить медленнее, а другие могут происходить быстрее и наносить еще больший ущерб.

По мере того как низкая околоземная орбита становится все более загруженной, есть все, с чем можно столкнуться. В настоящее время уже работает почти 5000 спутников, и многие другие находятся в процессе разработки.

Одна только SpaceX скоро будет иметь более 2000 интернет-спутников Starlink на орбите, приближаясь к начальной цели 12000 и, возможно, в конечном итоге 40 000.

Если бы на орбите были только сами спутники, все могло бы быть не так уж и плохо. Но по данным Управления космического мусора Европейского космического агентства, на орбите вращаются около 36 500 искусственных объектов размером более 10 см в поперечнике, таких как неработающие спутники и ступени ракет. Есть также около миллиона размером от 1 до 10 см и 330 миллионов размером до 1 см.

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Большинство этих объектов находится на низкой околоземной орбите. Из-за высоких скоростей даже пятнышко краски может пробить окно МКС, а объект размером с мячик может проникнуть в модуль под давлением.

Модули ISS в некоторой степени защищены многослойным экраном, чтобы уменьшить вероятность прокола и разгерметизации. Но остается риск того, что такое событие может произойти до того, как МКС достигнет конца своего срока службы примерно в конце десятилетия.

Конечно, ни у кого нет технологий, позволяющих отслеживать каждый обломок, и у нас также нет возможности удалить весь этот мусор. Тем не менее, возможные методы удаления более крупных частей с орбиты исследуются.

Между тем, почти 30 000 предметов размером более 10 см отслеживаются организациями по всему миру, такими как Сеть космического наблюдения США.

Так или иначе, нам в конечном итоге придется навести порядок в нашем космическом районе, если мы хотим и дальше покорять орбиту.

Напомним, ранее сообщалось, что на МКС не могут найти причину утечки воздуха.