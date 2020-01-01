Воздушное такси с экипажем выполнило первый рейс в Южной Корее

Volocopter 2X преодолел около 3 км в своем испытательном полете над международным аэропортом Кимпхо в Сеуле.

Амбиции Volocopter в области летающих такси сделали еще один шаг вперед: электрический самолет стартапа совершил свой первый полет с экипажем в Южной Корее. Это также первая демонстрация в стране самолета eVTOL с экипажем, поскольку через несколько лет он ожидает надлежащего взлета для коммерческих авиатакси.

Читай также: Видео дня: В Китае с неба на зрителей падали дроны

Эта поездка на Volocopter с его самолетом 2X следует за длинной чередой испытательных полетов для немецкого экипажа, которые включают вылазки с экипажем в Сингапурский залив в 2019 году и в США в начале этого года. Многие испытательные полеты без экипажа также имели место с тех пор, как Volocopter появился в качестве краудфандингового проекта еще в 2013 году, но этот последний испытательный полет является вторым в Азии с людьми на борту, поскольку компания наращивает свои операции в регионе.

Volocopter 2X взлетает над международным аэропортом Кимпхо Volocopter



Читай также: Дроны впервые заставят пролететь более 8 тысяч километров

Полет проходил в международном аэропорту Кимпхо в Сеуле в четверг, когда Volocopter 2X поднялся на высоту 50 м, преодолев расстояние около 3 км и достиг максимальной скорости 45 км/ч. Пятиминутный полет был частью мероприятия, проведенного Министерством земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи (MOLIT) под названием “Откройте городское небо“, поскольку страна стремится занять лидирующие позиции в индустрии летающих такси.

Компания Volocopter открыла офис в Сингапуре еще в 2018 году перед началом своего открытого испытательного полета в следующем году, а также объединилась с компанией Grab, занимающейся райдшерингом, для проведения технико-экономического обоснования перспективных маршрутов между мегаполисами Юго-Восточной Азии. Еще один испытательный полет запланирован на 16 ноября в международном аэропорту Сеула Инчхон в рамках конференции K-UAM в Корее.

Напомним, ранее сообщалось, что для дронов разработали многоразовые парашюты.