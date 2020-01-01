Турбулентность против ламинарного течения: Эксперименты

Что такое турбулентность, и чем она отличается от ламинарного течения?

Увеличивает ли выпрямление потока его мощность? Что такое обратный клапан? И как можно сделать водяной зонт?

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Про это расскажет Алексей Иванченко – инженер-конструктор, руководитель Лаборатории физики Политехнического музея, изобретатель, постановщик шоу в жанре sciencetainment, ветеран телевидения и даже член ассоциации каскадеров.

Напомним, ранее блогеры показали как сделать цемент из камней.