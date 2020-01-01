Турбулентность против ламинарного течения: Эксперименты
Что такое турбулентность, и чем она отличается от ламинарного течения?
Увеличивает ли выпрямление потока его мощность? Что такое обратный клапан? И как можно сделать водяной зонт?
Читай также: Что будет, если бросить натрий в кокос? Эксперименты
Про это расскажет Алексей Иванченко – инженер-конструктор, руководитель Лаборатории физики Политехнического музея, изобретатель, постановщик шоу в жанре sciencetainment, ветеран телевидения и даже член ассоциации каскадеров.
Напомним, ранее блогеры показали как сделать цемент из камней.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил