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Тренды YouTube: Новая жизнь после протестов в Беларуси и Экс-пацанка

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В тренде - интервью и ТВ-шоу.

Комиссаренко – новая жизнь после протестов в Беларуси / вДудь

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Новым героем Юрия Дудя стал стендапер Слава Комиссаренко. Как политика изменила юмор Славы, как он выжил после падения с 8-го этажа, почему Слава ушел с ТНТ и стереотипы про белорусов.

Экс-пацанка Ира Слюнько стала идеальной мамой?

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В сегодняшней программе гостей примет экс-пацанка Ира Слюнько. С первых минут героиня поразит соперниц эффектным появлением, а также квартирой в престижном комплексе столицы. Какой сюрприз будет ждать Анжелику, Елену и Иришу, когда они переступят порог Ириного дома? 

В 22 выпуске Супермама 2021 года Ирина Слюнько расскажет соперницам о своем 16-летнем сыне Владе, которым очень гордится. Парень уже год живет в другом городе без материнского контроля и может позаботиться о себе. Хотите узнать, как изменилась жизнь Ирины Слюнько после участия в проекте? Заслуживает ли она звания супермамы? 

Напомним, ранее в тренды попали Радиодиктант и Креосан vs Вадим В.

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Теги: тренды YouTube, видео
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