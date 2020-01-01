Астронавты миссии Crew-3 прибыли на космическую станцию

Капсула успешно состыковалась.

Новая капсула SpaceX Crew Dragon, несущая четырех астронавтов на Международную космическую станцию ​​(МКС) в рамках миссии компании Crew-3, успешно стыковалась с орбитальной лабораторией в ночь на 12 ноября.

Dragon Endurance состыковался с модулем Harmony станции в 01:32 ко Киеву, когда космический корабль плыл на высоте 423 км над Восточно-Карибским морем.

Читай также: Капсула SpaceX Dragon с астронавтами Crew-2 успешно вернулась на Землю

"Захват подтвержден", - сказала Кортни Бисли из NASA во время прямой трансляции. "Контакт подтвержден в 15:32 по тихоокеанскому времени, когда Международная космическая станция и Endurance летали над Карибским морем".

Сегодня на МКС прибыла команда, состоящая в основном из новичков в космосе: астронавты NASA Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Матиас Маурер. (Маршберн - единственный член экипажа, который раньше летал в космос.)

Четыре астронавта благополучно прибыли на станцию ​​примерно через 22 часа после успешного запуска, готовые начать свою космическую миссию.

Несмотря на то, что запуск долго откладывали, старт Crew был идеальным: официальные лица SpaceX и NASA заявили, что это был один из самых тихих циклов, а это означает, что во время обратного отсчета не было никаких проблем.

Во время видеотура по космическому кораблю Dragon Endurance, которым экипаж поделился в четверг утром, Маршберн сказал, что все его новички в команде хорошо приспосабливаются к космосу и имеют хороший аппетит, что не всегда бывает во всех космических полетах.

Читай также: SpaceX запустила астронавтов Crew-3 на МКС

Endurance прибыл на станцию ​​на 38 минут раньше запланированного срока. Последовательность захода на посадку и стыковки прошла гладко, с короткой задержкой в ​​путевой точке 2, примерно в 20 метрах от стыковочного порта, в то время как команды ждали улучшения условий освещения для стыковки с МКС.

После успешной стыковки экипаж 66-й экспедиции из трех человек, в том числе астронавт NASA Марк Ванде Хей и российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, встретили жителей новой станции и помогли им подняться на борт. Из-за задержек запуска NASA решило доставить четырех астронавтов Crew-2 домой перед запуском миссии Crew-3, оставив Ванде Хей ответственным за ориентацию новых жителей на космической станции.

Четыре новых жителя орбитальной станции проведут следующие шесть месяцев, работая и живя в космосе. Они будут работать над более чем 200 научными экспериментами и выходить в открытый космос во время пребывания на станции, которая вращается в среднем на высоте 400 километров над Землей.

Следующей миссией SpaceX с экипажем на космическую станцию ​​станет Crew-4, который должен стартовать в апреле 2022 года.