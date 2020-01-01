Простейший электродвигатель из батарейки и магнита: Эксперименты

Этот эксперимент очень просто можно сделать дома.

В этом видео блогеры покажут, что можно сделать с помощью проволоки, батарейки и магнита.

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Они взяли проволоку, загнули ее в виде рамки, приклеили магнит к батарейке и надели рамку поверх батарейки. Рамка стала крутиться. Таким образом получился простейший электродвигатель.

Напомним, ранее блогеры показали, на что способно напряжение сети 220 Вольт.