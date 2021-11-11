В космос на катапульте: Испытана новая система полетов

Для запуска спутников не нужны ступени и топливо.

SpinLaunch, стартап, работающий над кинетической системой запуска в космос, успешно выполнил свой первый запуск прототипа. Это важная веха для компании, которая работает над испытанием своей полномасштабной системы уже семь лет.

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Концепция, лежащая в основе этой системы, довольно дикая: по сути, SpinLaunch хочет выйти на орбиту, используя большую камеру с вакуумным уплотнением и гиперзвуковой трос, чтобы вращать космический корабль с достаточно высокой скоростью - до 8046 км в час - чтобы достигнуть края атмосферы. Это означает, что нет ни ракет, ни ракетных двигателей. Это заметно иной взгляд на космические полеты, который больше похож на гигантскую катапульту, чем на обычную систему запуска.

Согласно SpinLaunch, такая система теперь возможна благодаря достижениям в области малой электроники и высокопрочных материалов, таких как углеродное волокно, которое может упрочнить как ракету-носитель, так и небольшие спутники.

Полет прототипа состоялся 22 октября на космодроме Америка в Нью-Мексико. Помимо запуска тестовой ракеты на сверхзвуковой скорости с использованием ускорителя, который был примерно в три раза меньше запланированной системы, стартап также восстановил транспортное средство для повторного использования в последующих тестах.

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Компания SpinLaunch, основанная в 2014 году, планирует провести около 30 суборбитальных испытательных полетов в течение следующих шести-восьми месяцев, сообщает CNBC. Стартап поддержали Airbus Ventures, Kleiner Perkins и GV.

Стартап не раскрывает место своего первого орбитального запуска, но на его веб-сайте отмечается, что это будет “прибрежный регион Соединенных Штатов“.

Напомним, ранее сообщалось, что впервые был запущен спутник с ионным двигателем на йоде.