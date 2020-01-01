Тренды YouTube: Радиодиктант и Креосан vs Вадим В

В тренде - национальный диктант и бокс.

Радіодиктант національної єдності-2021

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Онлайн-трансляция Радиодиктанта национального единства-2021 на Общественном. Текст Радиодиктанта-2021 вживую зачитывает его автор – писатель Юрий Андрухович.

Кроме того, в эфире своим впечатлением от написания диктанта поделятся и приглашенные гости: школьники, общественные деятели, звезды и политики.

Жиган vs Schokk. Полный бой. Саламов против Рофаля. Финал гран-при. Эдвард Бил. Креосан vs Вадим В.

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В этом выпуске вы увидите, как в клетке, наконец, поставили точку в конфликте, длиною более 10 лет рэперы schokk и Рома Жиган. Один бой жарче другого. Вы узнаете, чем закончилась запутанная история экстрим-блогеров Вадим Вадимыча с его экс-другом Креосаном. Ну и, конечно же, битва тяжей, в этот раз вы увидите противостояние Берчика и Владимира Акопяна.

Напомним, днем ранее в тренды попали Кличко у Гордона и Україна має талант.