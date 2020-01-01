Запускаем самолеты из стекла, ковра, бетона и металла: Эксперименты

Какой материал лучше всего подходит для создания самолета?

Блогеры из t's Mamix решили запустить несколько самолетиков. Но это будут не скучные бумажные самолетики, которые может сделать каждый. Это будут самые необычные самолетики, которые вы видели.

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Каждый участник ролика выбрал себе материал, из которого он сделает самолетик и мы узнаем, какой материал лучше всего. Среди материалов - бетон, стекло, ковер, линолеум, фанера и металл. Узнаем, кто лучше будет летать.

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать цемент из камней.