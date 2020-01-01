Google создал переводчика для людей с нарушением речи

Компания уже ищет тестировщиков для проекта.

Для миллионов людей способность говорить и быть понятым может быть затруднена из-за состояний, которые могут повлиять на речь, включая инсульт, церебральный паралич, черепно-мозговую травму или болезнь Паркинсона. Компания Google приглаcила первую группу людей протестировать Project Relate - новое приложение для Android, которое призвано помочь людям с нарушениями речи легче общаться с другими людьми и взаимодействовать с Google Assistant.

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Project Relate - это продолжение многолетних исследований, проводимых как командой Google по изучению речи, так и исследовательской группой, что стало возможным благодаря более чем миллиону образцов речи, записанных участниками исследования. Сейчас компания ищет англоговорящих тестировщиков в Австралии, Канаде, Новой Зеландии и США, чтобы опробовать приложение и предоставить отзывы, которые помогут улучшить его.

Тестировщикам будет предложено записать набор фраз. Приложение будет использовать эти фразы, чтобы автоматически узнать, как лучше понимать уникальные речевые шаблоны, и предоставит доступ к трем основным функциям приложения: Слушать, Повторять и Ассистент.

При создании приложения компания тесно сотрудничала со многими людьми с нарушениями речи, в том числе с Обри Ли, бренд-менеджером Google, чья речь страдает от мышечной дистрофии.

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"Я привыкла смотреть на лица людей, когда они не могут понять, что я сказала", - поделилась Обри. "Project Relate может сделать различие между смущенным взглядом и дружелюбным смехом признания". Поскольку Обри работает в маркетинговой команде, которая называет новые продукты, она также помогла назвать приложение.

Напомним, ранее сообщалось, что Google запустила сервис платной подписки на игры.