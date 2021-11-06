Тренды YouTube: Кличко у Гордона и Україна має талант

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Кличко. Хотел ли сломать ногу Зеленскому, бил ли Януковича и развелся ли с женой. В гостях у Гордона

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В интервью Дмитрия Гордона с мэром Киева, великим спортсменом, многократным чемпионом мира по боксу и кикбоксингу Виталием Кличко были заданы острые и провокационные вопросы. Например, про то, как дедушка по отцовской линии прятал его еврейскую бабушку во время войны, о Кравчуке, Кучме и Ющенко, о Порошенко и как кошка пробежала между ним и Зеленским.

Україна має талант 2021. Выпуск 3 от 06.11.2021

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Третий кастинг принесет встречи со старыми знакомыми. Фокусник Юрий Мончак запомнился судьям как единственный человек за всю историю Україна має талант, который получил три красных креста во время прямых эфиров. Несмотря на грандиозный провал, парень решился выйти на сцену главного талант-шоу страны еще раз. Повезет ли ему на этот раз?

Ксения Мишина и Женя Кот перенесутся в детство благодаря шоу мыльных пузырей. Все мужчины в зале не смогут оторвать взгляд от Наташи Короткиной и ее горячего восточного танца. А танцоры Артем Шошин и Елена Салтыкова попробуют обратить внимание на проблемы экологии при помощи танца.

Напомним, днем ранее в тренды попали Oxxxymiron и Поездка в вагоне премиум-класса.