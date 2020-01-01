В США арестовали украинского хакера, который украл схему MacBook Pro

Ему грозит 115 лет тюрьмы.

Министерство юстиции США объявило об аресте украинца Ярослава Васинского за его участие в REvil - группе, которая осуществляла атаки программ-вымогателей на предприятия и государственные учреждения в США.

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В апреле REvil нацелился на поставщика Apple Quanta Computer и украл схемы дизайна 14- и 16-дюймовых моделей MacBook Pro, которые были выпущены в октябре. На схемах были представлены такие функции MacBook Pro, как дополнительные порты и дизайн выемки, а REvil вымогал у Apple, угрожая выпустить дополнительные документы, если компания из Купертино не заплатит 50 миллионов долларов.

Ситуация с выкупом прекратилась всего через несколько дней после того, как REvil начала вымогать деньги, и группа таинственным образом удалила со своего веб-сайта все документы и угрозы вымогательства, связанные с Apple.

REvil продолжала свою незаконную деятельность и в мае была ответственна за кибератаку на трубопровод, которая привела к нехватке газа на восточном побережье США. В июле REvil воспользовалась уязвимостью в управляющем программном обеспечении, разработанном для Kaseya, нацелившись на от 800 до 1500 предприятий по всему миру.

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Министерство юстиции заявляет, что Васинский был причастен к атаке, и неясно, участвовал ли он также в атаке на поставщика Apple Quanta Computer. Он был арестован в Польше и ожидает экстрадиции в США.

Наряду с арестом Васинского Министерство юстиции изъяло 6,1 миллиона долларов, полученных Евгением Поляниным, который также был связан с REvil и был ответственен за нападения на нескольких жертв. Два других ареста были произведены в Румынии, но подробности не разглашаются.

“Арест Ярослава Васинского, обвинения против Евгения Полянина и конфискация его активов на 6,1 миллиона долларов, а также аресты двух других участников Sodinokibi / REvil в Румынии являются кульминацией тесного сотрудничества с нашим международным правительством, правительством США и особенно нашим частным сектором. партнеров“, - сказал директор ФБР Кристофер Рэй. “ФБР творчески и неустанно работало, чтобы противостоять преступным хакерам, стоящим за Sodinokibi / REvil. Такие группы программ-вымогателей, как они, представляют серьезную неприемлемую угрозу нашей безопасности и нашему экономическому благополучию. инфраструктура и их деньги, где бы они ни находились“.

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И Васинскому, и Полянину были предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества и связанной с этим деятельности, связанной с компьютерами, существенных подсчетах повреждений защищенных компьютеров и сговоре с целью отмывания денег. Васинскому грозит до 115 лет лишения свободы в случае признания виновным, а Полянину - до 145 лет. Хотя Васинский находится под стражей, Полянин не арестован и предположительно находится за границей.

Правительство США работает с союзниками в других странах, чтобы положить конец REvil. В октябре агентство Reuters сообщило, что несколько правительственных агентств объединились, чтобы взломать REvil и заблокировать его веб-сайт, используемый для утечки украденных документов в автономный режим.

Напомним, ранее сообщалось, что в США украинский хакер признал вину, чтобы не сесть пожизненно.