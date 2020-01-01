ВОЗ предупреждает: В 2022 году возникнет всемирная нехватка шприцев

Из-за массовой вакцинации шприцев может не хватить.

Дефицит шприцев может возникнуть уже в следующем году pixabay

Всемирная организация здравоохранения предупредила о дефиците до 2 миллиардов шприцев в 2022 году, который угрожает помешать усилиям вакцинации во всем мире, если производство не улучшается.

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Дефицит является результатом кампаний вакцинации против COVID-19, когда во всем мире используется на миллиарды шприцев больше, чем обычно, что серьезно снижает глобальные поставки.

Лиза Хедман, старший советник ВОЗ по доступу к лекарствам и товарам медицинского назначения, сказала, что по мере увеличения поставок доз вакцины COVID-19 поставки шприцев должны идти в ногу со временем.

“Мы выражаем реальную обеспокоенность тем, что у нас может быть нехватка шприцев для иммунизации, что, в свою очередь, приведет к серьезным проблемам, таким как замедление усилий по иммунизации“, - сказала она репортерам.

“В зависимости от того, как будет развиваться вакцинация, дефицит может составить от 1 до 2 миллиардов“.

По данным AFP, во всем мире было введено более 7,25 миллиарда доз вакцины против COVID-19. Это почти вдвое больше, чем количество плановых прививок в год, и вдвое больше, чем требуется шприцев.

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Хедман сказала, что одним из серьезных последствий нехватки вакцины может стать задержка плановой вакцинации, что может иметь последствия для общественного здравоохранения “на долгие годы“, если поколение молодежи пропустит обычные детские прививки.

Нехватка также может привести к небезопасной практике повторного использования шприцев и игл.

Хедман добавила, что любые ограничения на поставку шприцев могут быть усугублены только экспортными ограничениями и проблемами с транспортировкой.

Она призвала страны заблаговременно планировать потребности в шприцах, чтобы избежать накопления запасов и панических покупок.

Хедман сказала, что “прилагаются усилия к тому, чтобы свести этот риск к нулю с точки зрения фактического количества, которое у нас может быть нехватка“.

Напомним, ранее сообщалось, что пластыри заменят шприцы с вакцинами.