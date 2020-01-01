NASA передумало посылать людей на Луну в 2024 году

Руководство NASA официально отказалось от цели вернуть людей на Луну к 2024 году, отложив посадку астронавтов на поверхность Луны как минимум до 2025 года.

На телеконференции 9 ноября администратор NASA Билл Нельсон сказал, что недавно завершившаяся юридическая проблема с Blue Origin в отношении выбора агентством SpaceX для получения награды за систему приземления человека (HLS), была основной, но не единственной причиной для отказа от цели высадки на Луну.

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“Из-за судебного разбирательства в течение семи месяцев нам не разрешили по закону иметь какие-либо контакты со SpaceX по программе HLS“, - сказал он. Он сказал, что впервые поговорил с президентом SpaceX Гвинн Шотвелл о HLS 5 ноября, на следующий день после того, как федеральный судья вынес решение против Blue Origin в судебном иске против NASA по программе.

Посадка на Луну - ключевая цель миссии Artemis 3, которая была запланирована до конца 2024 года. Нельсон сказал, что теперь миссия запланирована не ранее 2025 года, но добавил, что NASAи SpaceX нужно больше времени для проверки. состояние программы перед переходом к более конкретному расписанию миссии.

Судебный процесс по HLS был не единственным фактором, который он назвал причиной задержки с возвращением людей на Луну. “До 22 финансового года предыдущие Конгрессы не выделяли достаточно долларов для Системы приземления людей“, - сказал он. NASA запросило 3,3 миллиарда долларов для HLS в своем предложении по бюджету на 2021 финансовый год, последнее было сделано администрацией Трампа, но Конгресс предоставил только 850 миллионов долларов.

Он добавил, что цель к 2024 году, возможно, вообще не была достигнута. “Цель администрации Трампа - высадка человека в 2024 году не была обоснована технической осуществимостью“, - сказал он. Ранее в этом году он выразил сомнения относительно цели 2024 года, учитывая состояние программы HLS, а также задержки в разработке нового скафандра, который, согласно отчету Управления генерального инспектора в августе, не будет готов к 2024 году..

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NASA также задерживает Artemis 2, первый полет Ориона с космонавтами. Нельсон сказал на брифинге, что миссия, запуск которой ранее планировался в 2023 году, была отложена до мая 2024 года.

Джим Фри, помощник администратора NASA по разработке исследовательских систем, сказал, что задержка была вызвана несколькими причинами. Один из них - это воздействия, вызванные пандемией, в том числе ее влияние на рабочую силу, а также на цепочку поставок для программы. Он также упомянул повреждения здания Michoud Assembly Building в Новом Орлеане в результате штормов, в результате которых вода попала внутрь и повредила оборудование.

Стоимость разработки Ориона также растет. NASA заявило на брифинге, что оно “переопределило“ программу с новой стоимостью 9,3 миллиарда долларов с 2012 финансового года до Artemis 2. Предыдущая оценка затрат программы через Artemis 2 составляла 6,7 миллиарда долларов.

“Было внесено много изменений в требования“, - сказал он, в том числе добавлены операции близости или демонстрация “проксопов“ на Artemis 2 к тестовым системам, необходимым для стыковок, необходимых для лунного посадочного модуля HLS на Artemis 3. Затраты, связанные с пандемией также учтены в пересмотренном бюджете, сказал он.

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Нельсон сказал, что NASA по-прежнему привержено отправке людей на Луну, несмотря на эти задержки, а также поддерживает конкуренцию за будущие услуги по посадке на Луну после Artemis 3. NASA будет добиваться “значительного увеличения финансирования“ для этого конкурса, сказал он, начиная со своей финансовой запрос бюджета на 2023 год.

Как он это сделал на слушаниях в Конгрессе в мае, Нельсон предупредил о растущих космических возможностях Китая как об угрозе высадке людей на Луну до возвращения NASA. “В рамках китайской космической программы появляется все больше возможностей для посадки китайских тайконавтов намного раньше, чем предполагалось изначально“, - сказал он. “Мы собираемся действовать настолько агрессивно, насколько это возможно в безопасном и технически осуществимом способе, чтобы победить наших конкурентов ботинками на Луне“.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA показало дизайн лунного модуля.