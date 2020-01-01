Стартап, обещавший ядерный синтез к 2024 году, получил миллиарды

Инвесторы профинансировали проект чистой энергии.

Американский стартап Helion Energy заявляет, что его прототип Polaris седьмого поколения станет первым в мире термоядерным генератором, который продемонстрирует чистое производство электроэнергии уже в 2024 году, и он привязан к рекордному раунду финансирования, чтобы его построить и запустить.

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Раунд финансирования серии E возглавил долгосрочный инвестор Сэм Альтман, бывший президент Y Combinator и нынешний генеральный директор OpenAI, который теперь взял на себя роль исполнительного председателя в Helion. Среди других участников - соучредитель PayPal Питер Тиль через свою компанию Mithril Capital, бывший президент eBay Джефф Сколл через свою Capricorn Investment Group и соучредитель Facebook Дастин Московиц.

Теперь это повышение приносит рекордные 500 миллионов долларов США, с “возможностью дополнительно получить 1,7 миллиарда долларов США, связанных с достижением Helion ключевых показателей эффективности“. Деньги будут использованы для завершения строительства объекта Polaris, который в настоящее время строится в Эверетте, штат Вашингтон.

Polaris расширит впечатляющие достижения прототипа Helion “Trenta“ шестого поколения, построенного в 2020 году, который выполнил более 10 000 импульсов высокой мощности и работал “почти каждый день“ более 16 месяцев. Ранее в этом году Trenta удалось продемонстрировать температуру выше 100 миллионов градусов по Цельсию, что является значительным, поскольку это примерно точка, при которой тепловой энергии достаточно для создания большого количества термоядерного синтеза.

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Это было одним из важнейших достижений Helion; ему также удалось поддерживать плазму дольше 1 миллисекунды и достигнуть магнитных полей более 10 Тесла, с помощью которых можно сжимать плазму в процессе термоядерного синтеза.

В то время как многие проекты термоядерного синтеза нацелены на выработку тепла для создания паровых и приводных турбин, Helion продемонстрировал электромагнитный подход, который, по его словам, намного более эффективен. Когда ионы дейтерия и гелия-3 в плазме с высоким бета-коэффициентом сталкиваются и сливаются, высвобождается энергия, и плазма расширяется. Это расширение, по словам Гелиона, вызывает изменения в магнитном потоке плазмы, которые “отталкивают магнитное поле“, создаваемое магнитами вокруг камеры, и это взаимодействие полей непосредственно индуцирует электрический ток, который может быть захвачен с высокой эффективностью.

Более того, компания заявляет, что может регенерировать “энергию, оставшуюся от исходных материалов, а также новые реакции термоядерного синтеза“. Helion говорит, что он “продемонстрировал рекуперацию энергии с 95-процентной эффективностью“ и “продемонстрировал, что его магниты работают с 95-процентной энергоэффективностью“, и все это должно помочь в общем уравнении.

В то время как Trenta может запускать импульсы термоядерного синтеза каждые 10 минут, прототип Polaris значительно увеличит эту частоту до примерно одного импульса в секунду. Компания ожидает, что к 2024 году он будет генерировать “небольшое количество чистой электроэнергии в качестве побочного продукта своих термоядерных реакций“, что сделает его первым термоядерным реактором в истории, который сделает это.

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Как ни странно, чистая выработка электроэнергии на самом деле не является главной целью прототипа Polaris. Электричество будет просто желанным побочным продуктом главной цели системы: производства топлива гелия-3 путем измельчения атомов дейтерия. Гелий-3 считается отличным источником топлива - 15-20 тонн его в год может обеспечить электричеством каждое домашнее хозяйство в Соединенных Штатах - но его достаточно сложно производить, и несколько организаций предложили идею захвата его с Луны, где он находится в изобилии.

Конечное видение здесь, конечно же, - это практически безграничная чистая энергия - оружие мечты человечества против изменения климата. Соучредитель и генеральный директор Helion Дэвид Кертли сообщил, что компания надеется построить термоядерные реакторы размером с транспортировочные ящики, каждый из которых вырабатывает около 50 мегаватт, что примерно достаточно для питания 8 200 домов.

Helion прогнозирует, что он будет вырабатывать электроэнергию по минимальной цене около 10 долларов за МВтч, и это “без учета масштабной экономии от массового производства, квот на выбросы углерода или государственных стимулов“. Это сделало бы термоядерный синтез одним из самых дешевых способов производства электроэнергии, если не самым дешевым.

Сейчас Helion более или менее участвует в гонке с предстоящим реактором SPARC Массачусетского технологического института (строительство которого планируется завершить в 2025 году) за то, чтобы первым продемонстрировать чистое производство электроэнергии.

Напомним, ранее сообщалось, что южнокорейское искусственное солнце установило рекорд по температуре.