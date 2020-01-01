Как сделать косметику без химии в домашних условиях: Эксперименты

Что вы не знали про женскую косметику?

Блогер из Химия - просто решил рассказать про косметику. Точнее, из чего она состоит. Наверняка это будет интересно как мужчинам (интересно же, чем красятся их женщины), так и женщинам.

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Также блогер покажет, как вы сами можете дома сделать экологически чистую косметику без всякой вредной химии.

Напомним, ранее блогеры проверяли, может ли муха летать в вакууме.