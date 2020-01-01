Instagram запускает платную подписку

Блогеры смогут устанавливать плату за доступ к своим фото.

Instagram готовится к запуску подписок внутри приложения, позволяя пользователям оплачивать эксклюзивный контент от своих любимых создателей, поскольку платформа стремится отойти от обычной рекламы для монетизации.

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В мае этого года, глава Instagram Адам Моссери сказал о том, что платформа изучает идею подписки, объясняя, что есть “разные способы облегчения финансовых отношений между поклонниками и блогерами“.

“Возможность подписаться на какой-то дифференцированный, уникальный или эксклюзивный контент на самом деле кажется фанату более приятным, чем просмотр рекламы“, - добавил он.

Теперь Instagram, похоже, готовится претворить в жизнь свои идеи. Как сообщает TechCrunch, список приложений Instagram в App Store недавно получил новые подписки в приложении, что впервые было обнаружено Sensor Tower. Новые покупки в приложении указаны как “Подписки в Instagram“ по цене 0,99 доллара США и 4,99 доллара США. Раньше Instagram указывал значок Instagram только как покупку в приложении.

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На практике новая подписка позволит пользователям платить своим любимым создателям за эксклюзивный контент, который не увидят неплательщики. Согласно скриншотам, предоставленным реверс-инженером Алессандро Палуцци, подписка будет включать “Значок участника“, который дает подписчикам “специальный значок“ рядом с их именем пользователя, и “Эксклюзивный контент“.

Подписки - это лишь одна из множества функций, которые Instagram предлагает разработчикам для расширения возможностей монетизации на платформе. Как также сообщил Палуцци, Instagram работает над “Эксклюзивными историями“, которые, как следует из названия, будут предлагать платным подписчикам доступ к эксклюзивным историям.

Напомним, ранее сообщалось, что основатели Instagram ушли из Facebook.