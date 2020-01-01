Видео дня: грузовой самолет захватил дрон прямо во время полета

Такой способ позволит дозаправлять самолеты в воздухе или забрасывать грузы на лету.

В прошлом месяце беспилотник X-61 Gremlin был успешно поднят специально модифицированным грузовым самолетом Lockheed C-130 прямо в полете. Видео захвата выложили на YouTube.

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Дозаправка в воздухе была впервые продемонстрирована с использованием оборудования, аналогичного современным методам заправки топливом в воздухе, еще в 1935 году. Это изменило методы ведения войны. Ассортимент истребителей, которые спроектированы так, чтобы быть быстрыми и маневренными и сжигать много топлива, внезапно больше не были ограничены тем, как далеко самолет мог пролететь с полным баком бензина. Они могли участвовать в гораздо более длительных миссиях и перехватывать цели дальше, просто присоединяясь к самолету-заправщику в полете.

Заправка в воздухе может помочь самолету оставаться в воздухе вечно, но есть два фактора, которые заставляют истребители в конечном итоге приземляться: усталость пилота и потребность в техническом обслуживании. Вы не можете отремонтировать двигатель, пока он всасывает воздух, а всем людям в конечном итоге нужны еда и сон. Мы почти решили проблему пилота-человека за счет использования дронов, которые либо летают полностью автономно, выполняя заранее запрограммированные миссии на основе GPS и других данных, либо управляются пилотами, находящимися в безопасном месте за тысячи километров.

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Проблема обслуживания намного сложнее, но похоже , что военные США сделали большой шаг на пути к ее решению. Цель программы “Гремлины»“- использовать более крупный самолет, например грузовой, для доставки беспилотника как можно ближе к региону, где пилотам-людям небезопасно работать. Дрон можно запустить в воздухе, выполнить свою миссию, а затем вернуться в безопасное воздушное пространство, где грузовой самолет может схватить его и отнести на оставшуюся часть пути обратно на военную базу или другой аэропорт, где его можно будет отремонтировать и подготовить. для следующей миссии менее чем через 24 часа.

Напомним, ранее сообщалось, что для дронов разработали многоразовые парашюты.