Найден простой способ устанавливать приложения Android на Windows 11

Сторонний инструмент Windows 11 упрощает установку APK-файлов Android.

Для некоторых пользователей Windows возможность устанавливать и запускать приложения Android напрямую, возможно, является самым большим преимуществом выпуска Windows 11. Однако у него очень ограниченный выбор официально поддерживаемых приложений из магазина приложений Amazon. Этот каталог, конечно, будет расти со временем, но это по-прежнему оставляет за бортом множество приложений для Android. К счастью, новая подсистема Windows для Android является открытой системой, по крайней мере, на данный момент, и появился новый инструмент, который поможет менее технически подкованным пользователям получить максимальную отдачу от поддержки приложений Android.

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Возможно, многие пользователи Windows разочаровались, узнав, что, по слухам, подсистема Windows для Android (WSA) не будет иметь официальной поддержки Google. Учитывая требования к сертификации Google Play, это, вероятно, не так уж удивительно. Хотя это может измениться в будущем, Microsoft вместо этого решила сотрудничать с Amazon для создания собственной платформы Android.

Первоначальное состояние "родной" поддержки Android в Windows 11 осуществляется через Amazon Appstore внутри Microsoft Store, по крайней мере, в том, что касается большинства конечных пользователей. По мнению обеих компаний, идеальный сценарий заключается в том, что пользователи Windows зайдут в этот магазин в поисках приложений для Android. Учитывая выбор около 50 приложений, на данный момент это вряд ли практично.

К счастью, Microsoft не заблокировала этот WSA или, по крайней мере, не придумала, как это сделать. Это дало возможность более продвинутым пользователям и предприимчивым разработчикам найти способы обойти ограничение, особенно путем загрузки неопубликованных приложений и сервисов из Google Play Store. К сожалению, это требует некоторых технических знаний, когда дело доходит до использования Android Debug Bridge или ADB. Но можно просто воспользоваться утилитой WSATools.

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Доступное бесплатно в Microsoft Store приложение позволяет пользователям выбрать APK, который они загрузили из другого репозитория приложений, и установить его в Windows 11, как обычное приложение для Windows. Он автоматизирует процесс, поэтому пользователям не придется даже устанавливать подобные ADB и связанные с ним инструменты, не говоря уже о том, чтобы возиться с командной строкой.

Хотя WSATools является удобной утилитой, она также вызывает некоторые вопросы и опасения по поводу безопасности. Слишком легко заразить телефон Android потенциально опасным APK, и эти уязвимости могут быть использованы для взлома систем Windows в будущем.

Напомним, ранее мы рассказывали, как проверить компьютер на совместимость с Windows 11.