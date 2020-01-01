Тренды YouTube: Oxxxymiron и Поездка в вагоне премиум-класса

В тренде - клип и путешествия.

OXXXYMIRON — ОРГАНИЗАЦИЯ

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Оксимирон так и не выпустил альбом, но опубликовал уже третий клип за неделю, в этот раз на песню “Организация“. Рэпер читает о безымянной запрещенной организации, члены которой обречены подмечать “изъяны мироздания“. “Эти родимые пятна этнической чисткой не вывести“, — говорится в треке.

Поездка в вагоне премиум-класса, рынок в Одессе. Путешествуй по Украине с Комаровым.2 сезон 1 выпуск

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Первый выпуск нового сезона проекта начнется с путешествия в один из самых ярких и колоритных городов Украины – Одессу, а отправится телеведущий в жемчужину у моря поездом в стиле “Восточного Экспресса“ - символа роскоши прошлого века. Дмитрий Комаров докажет, что такое винтажное путешествие можно организовать в Украине, и для компании туристов она будет стоить далеко не «все деньги мира». Что ждет Дмитрия Комарова в украинском вагоне премиум-класса и сколько стоит путешествие на поезде "по-королевски" - смотрите.

Напомним, днем ранее в тренды попали Победа NAVI и Шоу Маска.