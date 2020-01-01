Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тренды YouTube: Oxxxymiron и Поездка в вагоне премиум-класса

Комментариев: 0
В тренде - клип и путешествия.

OXXXYMIRON — ОРГАНИЗАЦИЯ

Читай также: Тренды YouTube: Стрельба в Казани и Go_A на Евровидении

Оксимирон так и не выпустил альбом, но опубликовал уже третий клип за неделю, в этот раз на песню “Организация“. Рэпер читает о безымянной запрещенной организации, члены которой обречены подмечать “изъяны мироздания“. “Эти родимые пятна этнической чисткой не вывести“, — говорится в треке.

Поездка в вагоне премиум-класса, рынок в Одессе. Путешествуй по Украине с Комаровым.2 сезон 1 выпуск

Читай также: Тренды YouTube: Гордон ответил Лукашенко и Основано на реальном обмане

Первый выпуск нового сезона проекта начнется с путешествия в один из самых ярких и колоритных городов Украины – Одессу, а отправится телеведущий в жемчужину у моря поездом в стиле “Восточного Экспресса“ - символа роскоши прошлого века. Дмитрий Комаров докажет, что такое винтажное путешествие можно организовать в Украине, и для компании туристов она будет стоить далеко не «все деньги мира». Что ждет Дмитрия Комарова в украинском вагоне премиум-класса и сколько стоит путешествие на поезде "по-королевски" - смотрите.

Напомним, днем ранее в тренды попали Победа NAVI и Шоу Маска.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: тренды YouTube, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь