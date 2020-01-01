Илон Маск изменил имя в Твиттере и вдохновил на создание криптовалюты

Теперь его зовут Lorde Edge.

После того, как Илон Маск создал опрос в Twitter, где спросил, должен ли он продать 10% своих акций Tesla и платить налоги (спойлер: большинство “За“) в субботу, Маск решил изменить свое имя. Он делает это время от времени, так что это не было сюрпризом. На этот раз по-другому: его поклонники ухватились за новое имя “Lorde Edge“ и создали мемкоин на одноименном блокчейне Ethereum. И люди его купили.

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Согласно сайту отслеживания цен на криптовалюту CoinMarketCap, у монеты Lorde Edge был средний объем торгов в размере 11 миллионов долларов, который относится к тому, сколько криптовалюты было продано за последние 24 часа. На момент публикации этого блога токен стоил 0,00001065 долларов.

Хотя это меньше цента, тот факт, что он даже стоит такой суммы, является странным, учитывая, что это либо пустая трата денег, либо афера.

На веб-сайте Lorde Edge, написанном шрифтом, похожим на Comic Sans, криптовалюта описывается как первый в своем роде токен, посвященный отцу Dogecoin и генеральному директору компании Илону Маску!“

“Рекламный ролик“ в профиле Twitter группы говорится, что токен был создан Маском, что не соответствует действительности, и продвигает, казалось бы, несуществующую маркетинговую стратегию.

Логотип новой криптовалюты gizmodo.com

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Если вам интересно, логотип монеты - это сибу-ину с зелеными волосами, курящим косяк.

“Сразу после смены имени в твиттере Илона Маска этот токен отдает дань уважения нашему единственному лидеру в реализации нескольких проектов, таких как DOGE и SHIB“, - написали основатели с опечаткой.

Lorde Edge позиционирует себя как токен, цель которого - “предсказать БУДУЩЕЕ лунной миссии, создав ее“. Учитывая, что доставка людей на Луну в настоящее время является проектом SpaceX, возглавляемым Маском, и NASA, основатели Lorde Edge надеются неплохо заработать.

Напомним, ранее сообщалось, что в Исландии похитили 600 серверов для добычи криптовалюты.