Капсула SpaceX Dragon с астронавтами Crew-2 успешно вернулась на Землю

После шести месяцев в космосе астронавты SpaceX Crew-2 вернулись на Землю ночью во вторник (9 ноября) и сели у побережья Флориды, завершив вторую длительную миссию частной компании.

Миссия SpaceX Crew-2 для NASA благополучно приводнилась в Мексиканском заливе к югу от Пенсаколы, штат Флорида, в 05:33 по Киеву 9 ноября. Их возвращение завершило шестимесячную поездку на Международную космическую станцию (МКС).

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“Endeavour от имени SpaceX, добро пожаловать обратно на планету Земля“, - сообщили по радио экипажу службы управления полетами после того, как капсула благополучно села в Мексиканском заливе.

SpaceX Crew Dragon Endeavour завершил свой второй космический полет, доставив четырех астронавтов - Шейна Кимбро и Меган МакАртур из NASA, Томаса Песке из Европейского космического агентства (ЕКА) и Акихико Хошиде из Японского агентства аэрокосмических исследований - на МКС и обратно.

Этот полет стал второй долгосрочной миссией, запущенной SpaceX от имени NASA. Астронавты Crew-2 стартовали на МКС в апреле и провели в космосе почти 200 дней, работая в космосе.

Четыре астронавта НАСА и миссии SpaceX Crew-2 позируют в своих стартовых и входных костюмах, завершая шестимесячную миссию на Международную космическую станцию nasa

Находясь на орбите, астронавты совершили несколько выходов в открытый космос, чтобы помочь модернизировать космическую станцию, включая установку двух новых солнечных батарей, а также работу над сотнями исследовательских работ.

Кимбро был командиром миссии Crew-2, а Макартур - пилотом миссии. Во время своего пребывания в космосе Хошиде и Песке каждый по очереди командовали МКС, прежде чем передать бразды правления российскому космонавту Антону Шкаплерову.

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После отлета Endeavour на орбитальной заставе остались только три астронавта: Марк Ванде Хей из NASA и космонавты Шкаплеров и Петр Дубров из Роскосмоса. Сменщики Crew-2 - Раджа Чари из NASA, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также Матиас Маурер из ЕКА - еще не запущены из-за ряда задержек.

Их миссия под названием Crew-3 изначально планировалась к запуску на Хэллоуин (31 октября); однако плохие погодные условия и небольшая проблема со здоровьем у одного из членов экипажа вынудили NASA доставить Crew-2 домой, прежде чем отправить Crew-3.

Запуск Crew-3 в настоящее время запланирован на 11 ноября, если все пойдет по плану.

Endeavour отстыковался от космической станции в понедельник в 21:05 по Киеву. Он выполнил специальный маневр облета, облетев МКС и сфотографировав внешний вид станции.

Полученные фотографии позволят командам исследовать участки станции, которые обычно не находятся в поле зрения камер орбитальной заставы; маневр также проверит навигационные датчики.

Затем корабль потратил несколько часов на то, чтобы занять позицию для посадки. В 04:57 по Киеву Endeavour успешно завершил вылет с орбиты, который представляет собой запуск двигателей для повторного входа в атмосферу для посадки.

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Капсула приводнилась 05:33 по Киеву во вторник, 9 ноября, и быстрые лодки SpaceX были на месте через несколько минут после приводнения. Один из спасательных кораблей Dragon компании SpaceX, GO Navigator, использовал свои бортовые системы эвакуации, чтобы поднять Endeavour из воды.

Затем команды проверили машину, чтобы убедиться, что эвакуация экипажа безопасна.

После медицинского обследования Кимбро, МакАртур и Хошиде вылетят обратно в Хьюстон, а Песке доставят обратно в Европу.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA выбрало астронавтов для полета на корабле SpaceX Crew-4.