16 слишком полезных устройств с Aliexpress: Эксперименты
Такие инструменты пригодятся в доме.
Блогер Hamster Time сделал подборку полезных устройств, которые можно купить в Интернете. Эти гаджеты помогут в домашнем хозяйстве и будут полезным подарком для мужчины.
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И если цифровой осциллограф может показаться слишком странным для подарка, подставка для паяльника, набор для извлечения винтов или портативный насос пригодятся в любом доме.
Напомним, ранее блогеры показали, на что способно напряжение сети 220 Вольт.
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