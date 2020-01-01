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16 слишком полезных устройств с Aliexpress: Эксперименты

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Такие инструменты пригодятся в доме.

Блогер Hamster Time сделал подборку полезных устройств, которые можно купить в Интернете. Эти гаджеты помогут в домашнем хозяйстве и будут полезным подарком для мужчины.

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И если цифровой осциллограф может показаться слишком странным для подарка, подставка для паяльника, набор для извлечения винтов или портативный насос пригодятся в любом доме.

Напомним, ранее блогеры показали, на что способно напряжение сети 220 Вольт.

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Теги: эксперименты, видео
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