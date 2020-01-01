OneDrive перестанет работать на некоторых компьютерах

Windows 7, 8 и 8.1 больше не будут поддерживать классическое приложение OneDrive.

Microsoft объявила о прекращении поддержки своего настольного приложения OneDrive для своих старых операционных систем Windows 7, 8 и 8.1. Персональные настольные приложения OneDrive, загруженные на компьютеры под управлением Windows 7, 8 и 8.1 , перестанут синхронизироваться с облаком 1 марта 2022 года. После 1 марта 2022 года ваши личные файлы больше не будут синхронизироваться и должны быть загружены / доступны непосредственно в OneDrive через Интернет, объясняет Microsoft.

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"Чтобы сосредоточить ресурсы на новых технологиях и операционных системах, а также предоставить пользователям самые современные и безопасные возможности, с 1 января 2022 года обновления для настольного приложения OneDrive на вашем персональном компьютере Windows больше не будут предоставляться. 7, 8 и 8.1", - сказано в сообщении компании.

Если вы в настоящее время используете одну из этих операционных систем, мы рекомендуем обновить вашу операционную систему до Windows 10 или Windows 11, чтобы избежать сбоев. Для компьютеров, которые не соответствуют системным требованиям для обновления операционной системы Windows 10 или Windows 11, вы можете создавать резервные копии и скачивать свои файлы вручную, загружая их в OneDrive в Интернете, и продолжать получать доступ, редактировать и делиться своими файлами на всех ваших компьютерах.

Если вы используете настольное приложение OneDrive для бизнеса, начиная с 1 января 2022 года поддержка этого приложения будет согласована с жизненным циклом поддержки Windows.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft подарила всем 15 Гб для хранения фотографий.