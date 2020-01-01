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Microsoft запатентовал складную мышку

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Мышку можно сложить, чтобы удобнее транспортировать.
Патент на складную мышку
Патент на складную мышку
windowsunited.de

В последние годы мы уже видели несколько складных смартфонов, планшетов и ПК, а теперь охватили более широкую группу покупателей такими устройствами, как Samsung Galaxy Z Fold 3. Но есть и другие вещи, которые можно сложить. Как насчет, например, хорошо известной компьютерной мыши? Издание WindowsUnited обнаружилj патент от Microsoft, который описывает именно такую ​​складную мышь. Это может войти в гонку как новое поколение мыши Surface Arc Mouse.

Патент на складную мышку
Патент на складную мышку
windowsunited.de

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Патент был подан Microsoft 30 марта 2021 года и опубликован 4 ноября 2021 года. В нем компания из Редмонда описывает складную мышь, которая может иметь две конфигурации. С одной стороны, он похож на мышь Surface Arc Mouse, а с другой - в "сложенном" режиме, позволяющем транспортировать мышь с экономией места. 

"Предоставляется складная компьютерная мышь, которая включает в себя деформируемый корпус, конфигурируемый для преобразования в первую расширенную конфигурацию, используемую для приема входов для управления вычислительным устройством, и вторую сложенную конфигурацию, в которой первая часть деформируемого тела складывается над второй частью деформируемое тело", - сказано в патенте.

О массовом производстве таких мышек и сроках их выхода пока ничего не известно.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft запатентовал майнинг криптовалюты мозгом.

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