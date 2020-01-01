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Тренды YouTube: Победа NAVI и Шоу Маска

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В тренде - киберспорт и ТВ-шоу.

NAVI vs G2 I bo3 I ФИНАЛ I PGL Major Stockholm 2021

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Киберспортивное мероприятие PGL Major Stockholm 2021 проходило с 26 октября по 7 ноября. 24 лучшие команды со всего мира сражались за звание чемпиона мира. Призовой фонд соревнований составляет $2M.

ШОУ «МАСКА» | ВИПУСК 3. СЕЗОН 2. КАНАЛ УКРАЇНА

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Смотрите новый выпуск любимого шоу миллионов МАСКА, выходящего на телеканале “Украина“. Вас ждут эффектные номера от масок группы А, страсти детективов и, конечно, множество интересных загадок!

Напомним, ранее в тренды попали Распад ARTIK & ASTI и Юбилейный концерт Дизель Шоу.

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Теги: тренды YouTube, видео
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