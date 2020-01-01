Мощный спутник Landsat 9 сделал первые снимки Земли
Спутник нового поколения для наблюдения за Землей , запущенный 27 сентября, сделал первые фотографии нашей планеты 31 октября, сообщили NASA и Геологическая служба США (USGS) в пятницу (5 ноября).
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Два агентства, которые работают вместе над Landsat 9, опубликовали первые фото.
“Первые изображения Landsat 9 фиксируют критические наблюдения о нашей изменяющейся планете и будут продвигать эту совместную миссию NASA и Геологической службы США, которая предоставляет важные данные о ландшафтах Земли и береговых линиях, видимых из космоса“, - сказал в заявлении администратор NASA Билл Нельсон.
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“Эта программа доказала свою эффективность не только в улучшении жизни, но и в спасении жизней“, - добавил Нельсон. “NASA продолжит работу с Геологической службой США над расширением доступа к данным Landsat, чтобы лица, принимающие решения в Америке и во всем мире, лучше понимали масштабы климатического кризиса, управляли методами ведения сельского хозяйства, сохраняли ценные ресурсы и более эффективно реагировали на стихийные бедствия“
Судя по названию, Landsat 9 является девятым спутником в программе Landsat, который изучает нашу планету с орбиты с 1972 года. Однако это всего лишь восьмой спутник, достигший орбиты; Landsat 6 был потерян из-за неудачного запуска в 1993 году.
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Landsat 9 будет работать вместе с аналогичным спутником Landsat 8, запущенным в 2013 году, для получения изображений всей Земли каждые восемь дней. Новый спутник заменяет стареющий Landsat 7, который был запущен в 1999 году. И это большая модернизация. Например, Landsat 9 может различать более 16 000 оттенков света данного цвета по сравнению с 256 для Landsat 7, заявили представители NASA.
Landsat 9 имеет два прибора для съемки Земли. Один из них обнаруживает тепловое излучение, что позволяет исследователям отслеживать температуру поверхности, а другой улавливает видимый, ближний инфракрасный и коротковолновый инфракрасный свет в девяти различных длинах волн, заявили представители NASA.
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NASA в настоящее время проверяет Landsat 9 и его инструменты, системы и подсистемы, и этот процесс, как ожидается, займет 100 дней. В январе космическое агентство передаст операции миссии Геологической службе США, которая предоставит изображения со спутника в свободный доступ для общественности на своем веб-сайте Landsat.
“Данные и изображения со спутника Landsat 9 расширяют наши возможности увидеть, как Земля изменилась за десятилетия“, - заявила в том же заявлении директор Отделения наук о Земле NASA Карен Сен-Жермен. “В условиях изменяющегося климата постоянный и свободный доступ к данным Landsat и другим данным наблюдательного флота NASA помогает пользователям данных, в том числе городским планировщикам, фермерам и ученым, планировать будущее“.
Напомним, ранее сообщалось, что NASA показало панорамные снимки с поверхности Марса.
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